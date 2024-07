Juventus, alla Continassa inizia l’era Thiago Motta 

Il 10 luglio del 2024 verrà ricordato come il giorno dell'inizio dell'era Thiago Motta alla Juventus. La stagione dei bianconeri con il nuovo allenatore, infatti, si è avviata a tutti gli effetti con il raduno alla Continassa, anche se è stato per pochi intimi: il gruppo è fortemente rimaneggiato dalle assenze, considerando i tanti giocatori in giro per il mondo che si godranno un periodo di vacanze extra post Europei e Copa America. Sotto la Mole, però, i lavori sono cominciati con le visite mediche e con il primo abbraccio con il popolo bianconero.

Di buon mattino, alla spicciolata, sono arrivati Perin, Nicolussi Caviglia e Pinsoglio, poi sono transitati anche Locatelli e De Sciglio con Djalò, infine i tanti rientrati dai vari prestiti: da Barbieri (ex Pisa) a Gonzalez (ex Sampdoria), fino ad Arthur (ex Fiorentina). E merita un capitolo a parte Soulé, reduce da una brillante stagione al Frosinone culminata però con la delusione della retrocessione all'ultima giornata. Il talento argentino è stato il più acclamato dai tifosi. «Resta con noi» l'appello per il classe 2003 tanto corteggiato in Inghilterra. I nuovi acquisti, invece, erano già transitati dal J Medical nei giorni scorsi, quindi Di Gregorio e Thuram si sono spostati direttamente alla Continassa, mentre per vedere Douglas Luiz nel quartier generale bianconero bisognerà aspettare perché ha terminato da poco la Copa America con il Brasile.

