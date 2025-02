Juventus a metà dell’opera McKennie e Mbangula stendono il Psv di Perisic 

JUVENTUS 2

PSV EINDHOVEN 1

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly, Locatelli (23' st Thuram), Douglas Luiz, Nico Gonzalez (13' st Conceicao), McKennie (23' st Koopmeiners), Yildiz (1' st Mbangula), Kolo Muani (32' st Vlahovic). In panchina Perin, Pinsoglio, Savona, Rouhi. All. Thiago Motta.

Psv (4-3-3) : Benitez, Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Junior, Saibari (27' st Til), Schouten, Veerman, Perisic, De Jong, Lang (27' st Bakayoko). In panchina Drommel, Schiks, Malacia, Bajraktarevic, Driouech, Babadi, Land, Kuhn, Uneken, Nagalo. All. Bosz.

Arbitro : Siebert (Ger).

Reti : nel pt 34' McKennie, nel st 11' Perisic, 37' Mbangula.

Torino. La Juventus fa suo il primo atto contro il Psv: i bianconeri vincono 2-1 allo Stadium, McKennie e Mbangula regalano il successo con in mezzo la rete del momentaneo pareggio dell'ex interista Perisic. Thiago Motta (con i nuovi Veiga e Kelly titolari) trova per la prima volta tre vittorie di fila in stagione ma dovrà conquistare il pass tra una settimana in a Eindhoven. Con Kolo Muani che vince ancora il ballottaggio con Vlahovic, nella Juve c’è l'esclusione di Koopmeiners, con Douglas Luiz al fianco di Locatelli e McKennie sulla trequarti tra Nico Gonzalez e Yildiz.

Avvio arrembante

I ritmi iniziali dei bianconeri sono altissimi. Per un quarto d'ora la Juve pressa e riconquista subito il pallone, senza però riuscire a creare altri grossi pericoli alla squadra di Bosz. Così il Psv inizia a prendere fiducia, De Jong di testa le prende tutte e da una sua sponda Flamingo ha un'occasione dal limite dell'area piccola, ma viene sbilanciato in modo regolare da Douglas Luiz e Di Gregorio si salva. La Juve cresce nuovamente e, al 34', sfonda il muro olandese: Veerman rilancia corto, sulla deviazione di Kolo Muani serve un grande riflesso di Benitez ma il portiere non può nulla sul missile di McKennie, in gol proprio come nella sfida del maxi-girone.

La ripresa

Thiago Motta lascia negli spogliatoi uno spento Yildiz e lancia Mbangula, proprio il belga ci prova subito sul cross di Weah e Flamingo respinge a pochi passi dalla linea. Al primo affondo del Psv, però, arriva il pareggio: l'azione comincia da Lang, il pallone carambola sui piedi di Perisic che beffa Kelly con il dribbling e Di Gregorio con un sinistro sul primo palo. I bianconeri protestano per un fallo di mano, l'arbitro Siebert con ampi gesti mostra il petto e convalida l'1-1. Thiago sceglie Conceiçao per rialzare la Juve ma senza grandi risultati, così una decina di minuti più tardi inserisce anche Koopmeiners e Thuram. Di occasioni e di pericoli dalle parti di Benitez continuano a non vedersene, per gli ultimi 14' entra Vlahovic al posto di Kolo Muani. È proprio il portiere del Psv, però, a combinarla grossa all'82': Conceicao crossa basso e lui respinge corto, arriva Mbangula per il tap-in e per il 2-1 che fa esplodere lo Stadium. E, nel recupero, Veiga deve chiudere su Til per blindare la vittoria. Tra una settimana i bianconeri si presenteranno ad Eindhoven con un gol di vantaggio, prima però c'è da affrontare il derby d'Italia in campionato contro l'Inter ancora in casa nel posticipo di domenica sera.

