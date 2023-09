Juventus a Bergamo, Roma col Frosinone 

Atalanta-Juventus è la partita di cartello della domenica, col derby laziale Roma-Frosinone in programma alle 20,45 e le altre due gare nel pomeriggio (Udinese-Genoa alle 15) e all’ora di pranzo (Bologna-Empoli alle 12,30).

I bianconeri si presentano a Bergamo con l’attacco in emergenza: Vlahovic e Milik sono fuori causa per un problema alla schiena e un dolore al polpaccio. «Dusan ha parecchio dolore, meglio tenerlo fermo», ha annunciato l’allenatore Allegri, e anche il polacco non è stato convocato: «Abbiamo deciso che è meglio recuperi per tornare martedì. Ma tornerà Kean e sarà titolare, e sarà convocato anche Mancini, un ragazzo della Next Gen». Riguardo gli obiettivi stagionali «guardare la classifica adesso è poco importante, ma stare tra le prime quattro ti fa crescere in autostima: quello è il nostro obiettivo». Pioli, tecnico del MIlan, ha dato la Juve favorita per lo scudetto a causa dell’assenza di impegni europei: «Ma non è un’equazione matematica», ha replicato Allegri, «lo dimostrano i numeri delle ultime annate». Sull’altro fronte Gasperini parla della «partita più importante dall’avvio di stagione. Siamo solo a metà di una striscia prima della prossima sosta del campionato, sicuramente è un test probante per capire quale può essere la nostra dimensione. Giovedì c’è lo Sporting in Europa League a Lisbona, domenica prossima la Lazio».

La Roma deve vincere col Frosinone dopo il ko col Genoa. «Dovremo avere coraggio per entrare in campo e accettare qualsiasi tipo di reazione dei tifosi», ha detto ieri Mourinho dopo aver definito l’avvio di stagione come «il peggiore della mia carriera. Dobbiamo avere rispetto e dare il massimo per vincere. Non ho paura di entrare in campo e sentire i fischi di tutto lo stadio, se mi vogliono sono a Trigoria. Non ho né paura, né mancanza di fiducia. Quello che conta per noi è vincere. Io il problema della Roma? Non lo accetto, perché non è vero. Ho fatto una promessa, quindi fino al 30 giugno 2024 sarò qui, ho dato la mia parola a giocatori, ai tifosi e al mondo. In estate ho rifiutato la più pazza offerta di lavoro che un allenatore abbia mai avuto». La proprietà non considera il cambio di guida tecnica: c’è fiducia nella squadra che negli ultimi due anni ha fatto due finali europee. «Questi ragazzi sono miei amici e io sono amico loro, siamo un bel gruppo», ha chiuso Mourinho. L’Udinese col Genoa e l’Empoli a Bologna hanno bisogno di punti salvezza: la situazione comincia a essere difficile.

