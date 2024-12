Juve, vittoria numero 1700 

Monza 1

Juventus 2

Monza (4-4-2) : Turati 6; Pereira 6 (26’ st Ciurria 6), D’Ambrosio 5.5 (38’ st Izzo sv), Mari 5.5, Carboni 5.5; Birindelli 7 (41’ st Sensi sv), Bianco 6.5, Bondo 6, Kyriakopoulos 6; Caprari 5.5 (41’ st Maric sv), Mota 6. In panchina: Mazza, Pizzignacco, Postiglione, Colombo, Martins, Forson. Allenatore Nesta 6.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio 6; Savona 6, Gatti 6, Kalulu 5.5, McKennie 7 (46’ st Fagioli sv); Koopmeiners 6.5 (1’ st Thuram 5.5), Locatelli 6.5; Conceicao 5.5 (40’ st Adzic sv), Yildiz 6.5, Nico Gonzalez 7 (19’ st Cambiaso 6); Vlahovic 5.5 (40’ st Mbangula sv). In panchina: Perin, Pinsoglio. Allenatore Motta 6.5.

Arbitro : Massa di Imperia 6.

Reti : 14’ pt McKennie, 22’ pt Birindelli, 39’ pt Nico Gonzalez.

Note : ammoniti Pereira, Conceicao. Angoli: 7-3 per la Juventus. Recupero: 2’; 5’.

Monza. La Juventus ritrova a Monza la vittoria che in Serie A mancava dal derby contro il Torino, quasi un mese e mezzo fa. A decidere la sfida sono le reti di Weston McKennie e Nico Gonzalez, intervallate dal momentaneo pareggio di Samuele Birindelli: tre punti che permettono ai bianconeri di interrompere la serie di quattro pareggi consecutivi e tenere il passo nella corsa per un posto in Champions League. Oltre che di centrare la vittoria numero 1700 nella sua storia. Solo Real Madrid, Barcellona e Arsenal hanno già raggiunto questo traguardo prima dei bianconeri, prendendo in considerazione dal 1929/30 a oggi il massimo campionato delle cinque migliori leghe europee.

Può sorridere Thiago Motta che, nonostante l’infermeria piena, ritrova il successo in un momento delicato della stagione, con la Supercoppa Italiana ormai alle porte. Arriva invece un altro ko interno per il Monza, che questa volta vale l’ultimo posto in classifica in solitaria. La salvezza è distante solo 5 punti, ma la situazione è ora più difficile che mai in casa biancorossa: i brianzoli non vincono tra le mura amiche ormai dal 16 marzo scorso. Alessandro Nesta, alle prese con i problemi nel reparto offensivo per la squalifica di Daniel Maldini e l’infortunio di Milan Djuric, si schiera con il 3-5-2, rinunciando ai trequartisti. Thiago Motta risponde affidandosi al 4-2-3-1, ma l’emergenza infortuni impone scelte obbligate con McKennie ad agire da terzino a sinistra. È proprio lo statunitense a sbloccare il match dopo 14 minuti. È una doccia gelata per il Monza che aveva approcciato bene la gara, ma la reazione non tarda ad arrivare: i biancorossi trovano il pari dopo 8 minuti con un colpo al volo sull’inserimento in area di Birindelli. I padroni di casa rientrano in partita, ma a passare in vantaggio sono ancora una volta i bianconeri, a ridosso della fine del primo tempo, con Nico Gonzalez. È una Juve cinica, che non crea tanto, ma che è brava a capitalizzare. A un bel primo tempo segue una ripresa a sprazzi. E il risultato non cambia.

RIPRODUZIONE RISERVATA