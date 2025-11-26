Juve, un rientro difficile da Bodo 

Con vari intoppi e qualche ritardo sulla tabella di marcia, la Juventus è riuscita a lasciare la Norvegia e a decollare dall'aeroporto di Bodo intorno alle 13 di ieri. La squadra è arrivata a Torino nel tardo pomeriggio, con il tecnico Luciano Spalletti che sta programmando le sedute di allenamento in vista del prossimo impegno. Locatelli e compagni infatti saranno già in campo sabato alle 18 per sfidare il Cagliari allo Stadium.

«Una vittoria importante, ce la siamo meritata: ci voleva anche e soprattutto per i tifosi che sono arrivati fin qui», così Spalletti dopo il pesante e sofferto successo sul campo del Bodo Glimt in Champions, «sono felice perché ho visto i volti dei miei ragazzi in spogliatoio decisamente più rilassati, non sono menefreghisti come si vuole far pensare. Ed è una vittoria fondamentale: non c'è grande coraggio, si subisce un po' la cappa che si respira intorno a noi e bisogna fare uno step a livello mentale e di campo». A trascinare la Juve è stato Kenan Yildiz, una ripresa di assoluto livello: «Non sapevo di non giocare, è stata una decisione del mister - ha detto - e quando sono entrato, volevo solo aiutare la squadra: sono contento di aver dato una mano».

