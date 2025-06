Juve, Tudor in panchina e Salihamidzic diesse? 

Questo 4 giugno 2025 è diventato in qualche modo una data storica per la Juventus: alla Continassa infatti è partita ufficialmente l'era Damien Comolli. Il nuovo direttore generale bianconero ha varcato i cancelli intorno alle 11.30, poi si è subito tuffato nella sua nuova avventura. Ha iniziato a muovere i primi passi nelle strutture societarie e sportive, ha incontrato gli altri dirigenti, come Giorgio Chiellini, ha parlato in prima persona con Tudor (in odore di conferma) e ha visto la squadra al lavoro in vista del Mondiale per club sempre più vicino, con Locatelli e attesi compagni attesi dal debutto il 19 alle 3 (ora italiana) all'Audi Field di Whashington contro l'Al-Ain.

Per Comolli è stata una prima giornata torinese intensa e piena di impegni, anche perché c'è una lunga tabella di cose da fare: una delle priorità è rappresentata dal nuovo ds, tanti indizi portano ad Hasan Salihamidzic, oggi al Bayern Monaco e con un passato da calciatore della Juve. Poi c'è una prima scadenza, martedì 10 giugno, che sarà l'ultimo giorno di mercato “extra” per le squadre impegnate al Mondiale per Club. Più ancora che agli acquisti, Comolli si dedicherà a prolungare i prestiti dei giocatori in rosa: il caso più spinoso è rappresentato da Kolo Muani, il quale da contratto terminerebbe l'avventura in bianconero il prossimo 30 giugno. L'obiettivo della dirigenza della Continassa è almeno prolungare il prestito in vista della kermesse in America, ma potrebbero anche aprirsi scenari per una permanenza più duratura del francese sotto la Mole.

