Juve tra i granata e la “grana” Vlahovic 

TORINO. Torino e Juventus non stanno di certo vivendo un periodo positivo nei risultati sul campo, eppure sotto la Mole c'è grande attesa per il derby di sabato pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino, che va verso il sold out.

Dusan Vlahovic è il grande punto interrogativo del presente e del futuro della Juventus. L'attaccante serbo continua ad allenarsi con un programma personalizzato proprio come Francisco Conceiçao ed entrambi restano in dubbio. Poi c'è anche la partita del rinnovo da giocare. Il contratto scadrà a giugno del 2026, perciò le prossime settimane saranno decisive per evitare il rischio del club di perderlo a cifre ridotte. D'altra parte, pesano tantissimo i circa 12 milioni di stipendio che percepisce il giocatore: ci sono stati dei contatti esplorativi tra il dt Cristiano Giuntoli e gli agenti di Vlahovic, ma il clou delle trattative sarà a fine mercato. Vlahovic, intanto, è concentrato a provare a recuperare per la stracittadina, proprio come Conceiçao, anche se l'attaccante sembra più vicino al rientro rispetto al portoghese. Thiago Motta comincia a pensare alle eventuali alternative, considerando che mancherà pure Locatelli per squalifica oltre ai soliti lungodegenti Milik, Cabal e Bremer, più il “quasi” ex Danilo. Koopmeiners può essere abbassato in mediana al fianco di Thuram, sulla trequarti giocherebbero Weah, Yildiz e Mbangula con Nico Gonzalez riferimento mobile là davanti. E sarà la prima sfida dopo la delusione araba in Supercoppa Italiana, un impegno delicatissimo visto che Thiago Motta è chiamato a cambiare marcia in questa seconda parte di stagione.

RIPRODUZIONE RISERVATA