Juve-Toro, un derby per sognare l’Europa  

La notte della Mole. Il Toro per avvicinarsi all’Europa, la Juve – che ha un punto in più – con lo stesso obiettivo, senza guardare la classifica ma con un chiodo fisso: «La squadra ha superato il -15, ci siamo riassestati dopo la reazione post-Napoli e il rimbalzo verso il basso contro il Monza, questo gruppo sa che deve continuare a lavorare – dice l'allenatore Massimiliano Allegri – perché dobbiamo cercare di arrivare a fine stagione avendo fatto punti per arrivare tra le prime quattro al netto delle sanzioni e di ciò che succederà». Sarà grande lotta, dalle 20.45 all’Allianz Stadium: Allegri conta di avere Pogba e Chiesa a tempo pieno, Juric ha già provato la mediana con Ricci e Ilic. Il tecnico bianconero punta a convocare il francese e sta valutando come impiegare l’esterno classe 1997, mentre Di Maria e Vlahovic là davanti sono inamovibili. Qualcosa cambierà, invece, in mezzo al campo: Locatelli è squalificato, la regia passa a Paredes con Fagioli e Rabiot prime scelte per completare il reparto. «Il derby è sempre il derby, è importante per loro ma soprattutto per noi: dobbiamo continuare la scalata», sottolinea Allegri, «il Bologna è a 3 punti e proveremo ad agguantarlo, questo è il mini-obiettivo che abbiamo. E non scordiamoci che abbiamo fatto 47 punti: il -15 non è roba nostra».

L'altro posticipo

Sempre oggi, ma alle 18.30, la Roma fa visita alla Cremonese con l’obiettivo di blindare il quarto posto. Quasi un’ultima spiaggia, invece, per la squadra di Ballardini, fanalino di coda a -11 dalla zona salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA