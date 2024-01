Juve, testa all’Inter ma ora deve battere l’Empoli di Nicola 

TORINO. Dopo “guardie e ladri” e “lepri e cacciatori”, ora il duello a distanza tra Juventus e Inter comincia a prendere anche connotati tennistici con i due fenomeni del momento. «Come età posso dire che noi siamo più giovani come Sinner e loro come Djokovic - la battuta di Massimiliano Allegri - ma non so se dirlo perché altrimenti la prendono male e sono permalosi». Il derby d'Italia si accende sempre di più a una settimana di distanza dalla sfida di San Siro, anche se per il tecnico bianconero non ci sono solo Juve e Inter in lotta: «Il Milan può essere la terza incomoda, ha tutte le carte in regola per rientrare in corsa - spiega - anche se in ogni caso abbiamo di fronte la favorita, che è sempre l'Inter: per noi è un motivo d'orgoglio essere lì anche se non dobbiamo accontentarci, il calcio è bastardo perché un giorno sei bravo e l'altro no ma bisogna mantenere sempre l'equilibrio».

L’anticipo

Prima del big-match di San Siro, la Juve si troverà ad affrontare l’Empoli. «Sappiamo - dice Allegri - che si tratta di una gara da vincere, ma i toscani hanno appena cambiato in panchina e hanno ottenuto una bella vittoria per 3-0 contro il Monza». Tra i bianconeri mancherà Rabiot e pure Chiesa non riuscirà a recuperare: «È stato fermo praticamente tutta la settimana, ora il nostro obiettivo è cercare di portarlo nelle migliori condizioni per la gara contro l'Inter perché adesso che siamo nella seconda parte di stagione c'è bisogno di tutti», annuncia Allegri. Il posto del centrocampista verrà preso da Miretti. «Credo proprio che giocherà lui, è un 2003 con una cinquantina di presenze nella Juve e non è da tutti averle già a quell'età», il commento sul canterano che andrà ad affiancare Locatelli e McKennie. In difesa, invece, il tecnico ammette di avere qualche dubbio e di fare anche qualche calcolo in vista dell'Inter: «Non ho ancora deciso se far giocare Danilo, è diffidato», dice lasciando così aperto il ballottaggio con Rugani per non rischiare un'ammonizione che costringerebbe il capitano a saltare il derby d'Italia.

Gli avversari

Sull’altro versante, Davide Nicola non ci sta a definire la gara contro la Juventus una partita dal classico “non c'è nulla da perdere”. Il tecnico dell'Empoli spiega: «È un luogo comune che non mi piace. Non ci sto in questo “mind set”, anzi lo rifiuto a priori. Sono consapevole dell'avversario che incontriamo, Allegri ha fatto 300 vittorie in serie A, insomma è un avversario che sta girando a mille. Però la bellezza, anche per una squadra come la nostra, è quella di poterci confrontare con una squadra così forte per vedere in che direzione dobbiamo ancora assolutamente andare».

