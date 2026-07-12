Juve sulle tracce di Goretzka 

Roma. È ancora la Fiorentina la squadra protagonista del calciomercato. I Viola che ieri hanno preso il centrocampista francese Arthur Atta dall’Udinese per 25 milioni e il 30% sulla futura eventuale rivendita, sono ad un passo da ufficializzare Alex Jimenez : il 21enne esterno di scuola Real ed ex Milan lascia il Bournemouth. Problemi a Udine. Nicolò Zaniolo non ha ancora trovato un accordo sull’adeguamento dello stipendio ed ha deciso di non raggiungere la squadra per il ritiro. Il club friulano ha presentato una proposta di un milione per Mergim Vojvoda , esterno del Como che ha molti estimatori in Italia.

L’Atalanta si è inserita a sorpresa tra le pretendenti di Kerim Alajbegovic , talentuoso trequartista bosniaco del Bayer Leverkusen: costo dell’operazione almeno 30 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono anche Milan e Roma. Ma proprio i giallorossi sono alle prese con i vincoli del fairplay Uefa che ne stanno compromettendo le strategie. Al di là dell’interesse per il 20enne attaccante ispano-argentino Alejandro Garnacho , valutato 40 milioni dal Chelsea, i giallorossi devono registrare i “mal di pancia” degli argentini Paulo Dybala («non posso confermare ancora il rinnovo») e Matias Soulè («non so se resto») che al loro arrivo in Italia per il ritiro hanno espresso qualche perplessità sulla propria permanenza.

Intanto, la Lazio ha intensificato i rapporti con la Dinamo Zagabria per Sergi Dominguez e per Luka Stojkovic : la valutazione è di 12 milioni per il difensore e 15 milioni per il 23enne centrocampista d’attacco. Rimanendo nel Lazio, il Frosinone ha preso a parametro zero Anouar El Azzouzì , 25enne centrocampista franco-magrebino che lo scorso anno ha giocato con la maglia del Dusseldorf. In casa Juventus si registrano movimenti per Leon Goretzka e Franck Kessie : entrambi sono a parametro zero. Il Venezia ha ufficializzato il rinnovo del contratto dell’allenatore Giovanni Stroppa fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. Intanto, i lagunari dopo gli arrivi di Berardo , Lisman , Rrahmani , Correia , Bella-Kotchap , Helgason , Basic e Gomes Furtado , stanno per ufficializzare l’attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia.

Il Genoa riporta in Italia Hamed Junior Traoré , centrocampista ivoriano dell’Olympique Marsiglia che ha già giocato in Serie A con Empoli, Sassuolo e Napoli. Il club ligure ha deciso, invece, di denunciare gli agenti di Elluiott Strud . Il 24enne esterno ha firmato per l’Hull City, dopo aver già chiuso un accordo con i rossoblù.

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