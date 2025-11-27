Juve sulle spalle di Yildiz, scalpita Vlahovic 

La Juventus prosegue i lavori alla Continassa, il tecnico Spalletti vuole ritrovare la vittoria anche in campionato: dopo aver espugnato Bodo in Champions League, l'allenatore cerca i tre punti sabato contro il Cagliari nella corsa alle prime quattro posizioni dopo due pareggi di fila. Il fischio d’inizio allo Stadium è fissato per le 18.

Il punto

Ci sono buone possibilità di recuperare Gatti, il quale ha proseguito con un lavoro personalizzato ma l'obiettivo è ritrovarlo in gruppo per l'allenamento della vigilia, oggi nella rifinitura. Nessun problema, invece, per Vlahovic, che si candida per un posto da titolare in vista della sfida con i rossoblù di Pisacane. Spalletti avrà ampia scelta in attacco dove ci sono anche David e Openda, entrambi galvanizzati dal gol ritrovato nella trasferta in Norvegia, mentre per Yildiz è previsto il rientro dal primo minuto.

La visita

La Juventus ha fatto un salto nel passato. Ieri alla Continassa, infatti, i vertici della società Damien Comolli, Giorgio Chiellini e François Modesto hanno accolto diversi calciatori che hanno fatto la storia del club nel 1985, quando vinsero la Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniores e diventarono campioni del mondo. Nella clip pubblicata sugli account social ufficiali, si vedono Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz e gli altri calciatori del tecnico Spalletti abbracciare e stringere le mani a Platini, Tacconi e Brio, giusto per citarne alcuni. Successivamente, Pioli e compagni hanno voluto ricordare le vittime dell'Heysel visitando “Verso Altrove”, il memoriale posizionato a pochi isolati dalla Continassa che celebra i 39 caduti tragicamente allo stadio durante la finale di Coppa dei Campioni del 29 maggio 1985.

