VaiOnline
I prossimi avversari.
28 novembre 2025 alle 00:20

Juve sulle spalle di Yildiz, scalpita Vlahovic 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Juventus prosegue i lavori alla Continassa, il tecnico Spalletti vuole ritrovare la vittoria anche in campionato: dopo aver espugnato Bodo in Champions League, l'allenatore cerca i tre punti sabato contro il Cagliari nella corsa alle prime quattro posizioni dopo due pareggi di fila. Il fischio d’inizio allo Stadium è fissato per le 18.

Il punto

Ci sono buone possibilità di recuperare Gatti, il quale ha proseguito con un lavoro personalizzato ma l'obiettivo è ritrovarlo in gruppo per l'allenamento della vigilia, oggi nella rifinitura. Nessun problema, invece, per Vlahovic, che si candida per un posto da titolare in vista della sfida con i rossoblù di Pisacane. Spalletti avrà ampia scelta in attacco dove ci sono anche David e Openda, entrambi galvanizzati dal gol ritrovato nella trasferta in Norvegia, mentre per Yildiz è previsto il rientro dal primo minuto.

La visita

La Juventus ha fatto un salto nel passato. Ieri alla Continassa, infatti, i vertici della società Damien Comolli, Giorgio Chiellini e François Modesto hanno accolto diversi calciatori che hanno fatto la storia del club nel 1985, quando vinsero la Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniores e diventarono campioni del mondo. Nella clip pubblicata sugli account social ufficiali, si vedono Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz e gli altri calciatori del tecnico Spalletti abbracciare e stringere le mani a Platini, Tacconi e Brio, giusto per citarne alcuni. Successivamente, Pioli e compagni hanno voluto ricordare le vittime dell'Heysel visitando “Verso Altrove”, il memoriale posizionato a pochi isolati dalla Continassa che celebra i 39 caduti tragicamente allo stadio durante la finale di Coppa dei Campioni del 29 maggio 1985.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Satta si dimette: primo scossone per la Giunta Todde

Il consigliere sassarese lascia l’Agricoltura e il gruppo dei Progressisti. Agus in campo 
Roberto Murgia
L’evento

I nuraghi e l’Unesco: «Crescita sostenibile»

Attrarre turisti per destagionalizzare «L’archeologia è fattore di sviluppo» 
Alessandra Carta
La vertenza

Contratto, oggi scioperano i giornalisti italiani

Il sindacato: «Serve un nuovo accordo». Gli editori: «Investiamo per qualità e occupazione» 
la festa di fdi

Meloni, sfida a Schlein e Conte

«Sì al confronto ad Atreju, ma voglio entrambi i leader dell’opposizione» 
garlasco

Nelle unghie di Chiara un Dna «compatibile» con quello di Sempio

Corrispondono 12 marcatori su 16 ma in un materiale molto degradato 
Il conflitto

«Stop alla guerra solo se Kiev lascia il Donbass»

Le condizioni di Putin: pronti a discutere il piano di pace Usa 
Imprese.

L’Isola laboratorio di finanza innovativa

Il nuovo corso della Sfirs per modernizzare il sistema del credito alle Pmi sarde 
Cristina Cossu
Il rapporto.

L’età della pensione in Italia salirà a 70 anni

Gli attivi caleranno del 35% entro il 2065 e il gender gap aumenterà 
Emergenza abitativa.

Case a pezzi, arrivano 4 milioni

Via al piano per l’edilizia popolare comunale: si comincia dagli alloggi vuoti 
Piera Serusi