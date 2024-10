Juve: stasera in Germania, poi il Cagliari 

Prima la Champions, il Lipsia, poi il campionato, contro il Cagliari: sarà una Juventus sicuramente affaticata quella che domenica prossima riceverà i rossoblù tra le mura di casa. Ieri mattina la rifinitura alla Continassa in vista della gara di Champions in programma oggi alle 21 alla Red Bull Arena.

Dal campo

Saranno assenti tre bianconeri: Arkadiusz Milik, Vasilije Adzic e Timothy Weah, tutti alle prese con acciacchi, mentre gli altri giocatori saranno a disposizione di Thiago Motta. Al di là di come andrà a finire stasera, un dato è certo per la gara di domenica contro gli uomini di Nicola, ci sarà il sold out: “In vista dell'ultima partita prima della sosta di ottobre, per lasciare spazio agli impegni delle rispettive Nazionali, la Juventus potrà contare su tutto l'appoggio dei suoi tifosi”, si legge nel comunicato della società bianconera. Ovvero, l'Allianz Stadium sarà tutto esaurito per il match contro il Cagliari, in programma domenica 6 ottobre 2024 alle ore 12.30. “Una bellissima risposta - si legge ancora nella nota – da parte del pubblico bianconero che sicuramente porterà il suo calore sulle tribune della nostra casa”.

Il record

Intanto i bianconeri, reduci dalla vittoria sul Genoa (3-0) hanno migliorato il loro primato di imbattibilità che apparteneva alla squadra di Allegri, zero gol subiti dopo la sesta giornata. Gli uomini di Motta hanno dunque fatto meglio, con 540 minuti di gioco a rete inviolata, striscia più lunga in un avvio di stagione in Serie A.