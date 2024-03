Juve, solo un pari contro l’Atalanta 

Juventus 2

Juventus (3-5-2) : Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso (38' st Weah), McKennie (43' st Yildiz), Locatelli, Miretti (31' st Nicolussi), Iling-Junior (38' st Alex Sandro), Chiesa, Milik (31' st Kean). In panchina Pinsoglio, Scaglia, Kostic, Rugani, Djalò, Nonge. Allenatore Allegri.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Scalvini (21' st Toloi), Zappacosta (21' st Hateboer), Pasalic, Ederson, Ruggeri (43' st Bakker), Koopmeiners, De Ketelaere (43' st Miranchuk), Scamacca (12' st Lookman). In panchina Musso, Vismara, Palomino, Touré, De Roon, Kolasinac, Adopo. Allenatore Gasperini.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata.

Reti : nel pt 35' Koopmeiners; nel st 21' Cambiaso, 25' Milik, 30' Koopmeiners.

Torino. Rimonte e contro rimonte allo Stadium, ma finisce 2-2: Juve e Atalanta si riprendono a vicenda e si chiude con un punto che serve a poco. Koopmeiners è il mattatore con una doppietta, tra i suoi due gol ci sono le firme di Cambiaso e Milik che illudono Allegri. I bianconeri scivolano al terzo posto, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini rimangono sesti, così festeggiano Inter e Milan.

Chiesa apre la partita con un cross per l'inserimento di Miretti, è attento Carnesecchi nella respinta. Poi le due squadre commettono tanti errori, in campo c'è confusione e le prime punte, Milik e Scamacca, non riescono a far valere il fisico. La Juve ha anche due punizioni da ottima posizione ma il polacco e Chiesa colpiscono la barriera, l'Atalanta invece sfrutta al meglio il calcio piazzato: l'attaccante azzurro finta il tiro e Pasalic offre a Koopmeiners, il quale si stacca dal mischione e, del tutto dimenticato dai bianconeri, va a bersaglio. La Dea chiude in vantaggio il primo tempo con un tiro in porta e un gol, i ragazzi di Allegri rientrano negli spogliatoi tra i fischi. Ancora Chiesa prova a scuotere la Juve ad inizio ripresa, il suo sinistro da buona posizione è fuori di poco. Dalla parte, Scamacca impegna Szczesny con un destro dalla distanza prima di lasciare il posto a Lookman. La Juve fatica a rendersi pericolosa e Allegri avrebbe pronta la carta Yildiz, ma in quattro minuti cambia tutto, col turco che torna a scaldarsi. McKennie si trasforma in uomo-assist, prima premia l'inserimento di Cambiaso e poi fa la sponda per Milik, così i bianconeri la ribaltano tra il 21' e il 25' e sembrano avere la gara in pugno. Poco dopo, però, una disattenzione è fatale: Djimsiti vede il corridoio per Koopmeiners, il belga si infila e fa doppietta per il 2-2. Allegri cerca forze fresche in Nicolussi e Kean, al rientro dopo tre mesi, mentre per lo scampolo finale c'è spazio per Yildiz da una parte e Miranchuk dall'altra. L'unica occasione nitida nei 4’ di recupero è per la Juve, ma Kean e Gatti si ostacolano a vicenda e l'Atalanta si salva. Il pareggio allunga la serie senza vittorie delle due squadre.

