Juve, sempre peggio: il Benfica domina 

Juventus 0

Benfica 2

Juventus (4-2-3-1) : Perin, Weah, Gatti, Kalulu (16’ pt Locatelli), McKennie, Douglas Luiz, Thuram (16’ st Koopmeiners), Conceicao, Yildiz, Mbangula (16’ st Nico Gonzalez), Vlahovic. Allenatore Thiago Motta.

Benfica (4-3-3) : Trubin, Araujo (47’ st Rego), Otamendi, Antonio Silva, Bah, Florentino, Aursnes, Kokcu (47’ st Rollheiser), Di Maria (27’ st Akturkoglu), Pavlidis (39’ st Amdouni), Schjelderup (27' st Barreiro). Allenatore Lage.

Arbitro : Kovacs (Romania).

Reti : pt 16’ Pavlidis, st 35’ Kokcu.

Note : ammoniti Vlahovic, Otamendi, Bah per gioco falloso.

Torino. Una Juventus involuta, lenta, senza idee, con una difesa a tratti impresentabile a questi livelli cade in casa col Benfica (2-0, ma il passivo poteva essere maggiore) ed esce dalla Stadium coperta dai fischi dei tifosi. I portoghesi sbancano Torino e superano in classifica i bianconeri, che chiudono il girone al ventesimo posto e ora sfideranno negli spareggi per accedere agli ottavi una tra Milan e Psv Eindhoven: dipende dal sorteggio di domani. In fondo, ed è tutto dire, poteva andare peggio, perché per un tratto si era palesata la possibilità di incrociare il Real Madrid.

Troppo per questa Juventus apparsa a tratti incapace di capire quale strategia mettere in atto per fare male agli ospiti. Gioca titolare Vlahovic, non accadeva da un po’, e torna in campo Douglas Luiz, sinora una delusione, con Mbangula sull’esterno e Weah molto arretrato. Per il resto Thiago Motta punta sullo spartito classico: giro palla in cerca dell’imbucata giusta. Che però non arriva, tra passaggi corti e una bassa velocità del pallone. Come da abitudini italiane. Manca il ritmo, mentre dall’altra parte il Benfica ha le idee chiare: tocchi di prima, al massimo due, e subito il filtrante per il contropiede.

Si parte con due occasioni, una per parte: Gatti mura su Schjeldrup, Trubin si supera su un colpo di testa di Mbangula. Poi Perin salva su Schjeldrup, ma subito dopo Kalulu si rompe e deve uscire. Entra Locatelli e il Benfica passa: un lungo lancio dalle retrovie viene bucato da Gatti, Bah serve a Pavlidis ed è il vantaggio. La reazione della Juve non esiste e il pubblico fischia. Solo un possesso palla sterile, e Perin deve di nuovo salvare dopo un errore di Gatti. Nella ripresa tre occasioni per i bianconeri tra il 57’ e il 58’ con Thuram e Yildiz, ma l’opportunità principale arriva su una svirgolata di Ortamendi che rischia di ingannare il portiere portoghese. Poi più nulla. Anzi: il Benfica raddoppia: Pavlidis tocca orizzontalmente per Akturkoglu, velo per Kokcu e destro vincente.

