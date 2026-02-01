VaiOnline
Mercato.
02 febbraio 2026 alle 00:33

Juve scatenata: arrivano Holm e Boga 

Roma. In attesa della chiusura ufficiale, oggi alle 20, ultime fiammate di calciomercato. La nota principale riguarda l’addio di Ademola Lookman , che va all’Atletico Madrid mentre la suggestione riguarda la Juventus, che starebbe facendo più di un pensiero per l’ex interista Mauro Icardi . Il nigeriano che ha contribuito a portare i bergamaschi alla vittoria dell’Europa League e alle storiche qualificazioni in Champions ha deciso di accogliere le offerte dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, dove arriva a titolo definitivo per 35 milioni più 5 di bonus.

Dopo aver chiuso per l’attaccante Jeremie Boga , ex Sassuolo in forza al Nizza, preso in prestito con diritto di riscatto, la Juve ha ingaggiato anche Adid Licina e Justin Oboawoduo , due giovani di prospettiva, classe 2007, che si faranno le ossa nella Next Gen in Serie C1. Arriva poi in bianconero, con la formula del prestito e diritto di riscatto, l’esterno destro Emil Holm . Lo svedese lascia il Bologna dove andrà in cambio, ma solo in prestito secco, il terzino sinistro portoghese Joao Mario . Ma la trattativa più interessante è quella che porterebbe a Icardi . Luciano Spalletti ha fatto capire chiaramente che lo vorrebbe, indicandolo come «uno dei più forti che abbia mai allenato». L’attaccante argentino ha 32 anni ed è in forza al Galatasaray. Prosegue, intanto, il pressing per Randal Kolo Muani .

Anche la Roma, pur avendo chiuso molti acquisti, non si ferma. I giallorossi hanno portato a casa ieri sera il contratto di Bryan Zaragoza , centrocampista classe 2001, in prestito al Celta Vigo ma di proprietà del Bayern Monaco. Il Napoli ha chiuso per Alisson Santos : il 23enne esterno offensivo dello Sporting Lisbona è stato valutato 20 milioni. La Fiorentina sta chiudendo per l’acquisto dalla Juventus di Daniele Rugani: per il 31enne centrale difensivo, reduce da un infortunio subito a dicembre, si tratta di un prestito con obbligo condizionato (a circa 2 milioni di euro) al raggiungimento della salvezza che farebbe scattare anche un contratto fino al 2028.

L’Inter sembra mollare la presa sull’attaccante francese Moussa Diaby : troppo alta la richiesta di 35 milioni da parte del al-Ittihad. Il Parma ha chiesto Gabriel Streffezza all'Olympiakos. Il Milan lavora in prospettiva futura. I rossoneri hanno ufficializzato l’acquisto di Alphadjo Cissè , centrocampista classe 2006 che rimarrà al Catanzaro fino a fine stagione. Il club meneghino vorrebbe portare in Italia Brahimir Mladic , talentuoso difensore dell’Hajduk Spalato che piace anche a Inter e Udinese. Il Verona ha prelevato dal Wisla Plock il 25enne difensore polacco Andrias Edmundsoon per 3,5 milioni. Si muove anche il mercato degli allenatori. Complice la sconfitta contro il Sassuolo, Alberto Gilardino è vicino all'esonero a Pisa. Al suo posto potrebbe arrivare Marco Giampaolo .

