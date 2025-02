Juve-Psv, parte la caccia agli ottavi 

TORINO. La Juventus è già stata in grado di battere brillantemente il Psv Eindhoven: il 17 settembre scorso, 3-1 per i bianconeri grazie alle reti di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez all'esordio in Champions League. Ora il confronto si replicherà su 180 minuti con il primo atto allo Stadium, oggi alle 21 (SkySport). «Ma non credo che la mia Juve sia favorita», preferisce subito chiarire Thiago Motta «e, anche se lo fosse, non conterebbe nulla: prima si può parlare e opinare, poi però ci sono due confronti da giocare e parlerà il campo».

A fine estate la sua era una squadra in costruzione, adesso è reduce da due vittorie consecutive e da una autostima in forte crescita: «A Como abbiamo mostrato la qualità della resilienza, andando a vincere senza giocare bene, ed è un punto positivo ma non può essere la strada giusta.Contro il Psv servirà una prestazione più completa: a settembre abbiamo sofferto la loro pressione e il loro possesso palla, dobbiamo essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione per centrare l'obiettivo che è il passaggio del turno».

Oggi alle 18.45 si gioca l’andata del derby francese Brest-Paris Saint Germain e alle 21 Sporting CP-Borussia Dortmund e soprattutto l’attesissima Manchester City-Real Madrid.

RIPRODUZIONE RISERVATA