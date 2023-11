Juve, prova di forza  

FIORENTINA 0

JUVENTUS 1

Fiorentina (4-2-3-1) : Terrac- ciano; Parisi, Martinez Quarta, Ranieri (44' st Mina), Biraghi; Arthur (33' st Ikoné), Mandragora; Gonzalez, Barak (14' st Bonaventura), Kouamé (33' st Sottil); Beltran (1' st Nzola). In panchina Christen- sen, Martinelli, Comuzzo, Milenkovic, Amatucci, Maxime Lopez, Duncan, Infantino, Brekalo. Allenatore Italiano.

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti (16' st Cambiaso), Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean (24' st Vlahovic), Chiesa (24' st Milik). In panchina Perin, Pinsoglio, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Nonge, Iling-Junior, Yildiz. Allenatore Allegri.

Arbitro : Chiffi di Padova

Reti : nel pt 10' Miretti

Note . Angoli: 7-2 per la Fiorentina. Recupero: 3' e 5'. Ammoniti: Rabiot, Kean, Gatti per gioco falloso, Ranieri per proteste. Spettatori: 31.000, incasso 1.254.077 euro.

Firenze. Alla Juventus basta una rete di Miretti per espugnare 1-0 il Franchi e superare la Fiorentina in una sfida preceduta dalle polemiche sull'opportunità di rinviarla per l'alluvione che ha sommerso gran parte della Toscana. È una Juventus cinica, che non brilla per il gioco, ma è estremamente solida in difesa visto che non subisce gol da ben sei partite: un dato che le ha permesso di conquistare quattro vittorie di fila e consolidarsi al secondo posto, unica a tenere il passo della capolista Inter. Per i viola, la cui costante pressione è risultata sterile, è il terzo ko consecutivo e la terza gara senza segnare: di qui lo scivolamento fuori dalla zona Europa.

Gol-lampo

La Juventus è passata dopo 10 minuti al primo (e unico nei primi 45') affondo: Rabiot ha aperto per Kostic, preciso il suggerimento del serbo per Miretti che ha raccolto e trafitto Terracciano. Per il giovane centrocampista prima rete in Serie A alla 57ª presenza. La gara si è apparecchiata nel modo migliore per la squadra bianconera che risultati alla mano ha dimostrato come si fa a difendere e capitalizzare al massimo. Allegri ha scelto di partire in attacco con Chiesa, alla prima da ex al Franchi, in coppia con Kena preferito all'altro ex Vlahovic. La Fiorentina ha cercato di reagire allo svantaggio, seppur in modo più affannoso che lucido, costringendo a due interventi provvidenziali il portiere avversario prima con Gonzalez poi con Biraghi su punizione. La Juve se ne stava come al solito arroccata nella propria metà campo a protezione del prezioso vantaggio ma pronta a colpire di nuovo in contropiede.

La ripresa

A inizio ripresa Italiano ha inserito Nzola per Beltran . La squadra viola più arrembante aveva sempre il pallone (70% di possesso) e aumentava la pressione (dentro intanto anche Bonaventura per Barak) ma finiva sempre per rimbalzare contro una Juventus che pensava solo a difendersi e che Allegri ridisegnava da metà secondo tempo: Cambiaso avvicendava Miretti, quindi Milik e il fischiatissimo Vlahovic prendevano il posto dell'impalpabile Chiesa (fischi anche per lui dai suoi ex tifosi). L'inerzia del match però non mutava col trascorrere dei minuti, la Fiorentina sostenuta dal suo pubblico malgrado l'assenza degli ultrà continuava a fare la partita, i bianconeri badavano esclusivamente a proteggersi. Il risultato però restava inchiodato al gol in apertura di Miretti. E addirittura nel recupero, nella prima vera sortita dei bianconeri, Cambiaso impegnava Terracciano. Ad Allegri comunque basta così.

