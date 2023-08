Juve, partenza a forza tre 

Udinese 0

Juventus 3

Udinese (3-5-1-1) : Silvestri,, Kabasele, Bijol, Perez Festy (11' st Joao Ferreira), Zarraga (1' st Samardzic), Walace, Lovric, Kamara (1' st Zemura), Thauvin (20' st Success), Beto (30' st Lucca). AlIenatore Sottil.

Juventus (3-5-2) : Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Weah (1' st McKennie), Miretti (1' st Fagioli), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (25' st Iling Junior), Chiesa (32' st Milik), Vlahovic (40' st Yildiz). Allenatore Allegri.

Arbitro : Rapuano di Rimini.

Reti : nel pt 2' Chiesa, 20' Vlahovic (r), 48' Rabiot.

Note: ammoniti Alex Sandro, Kabasele, Danilo, Locatelli.

Udine. La Juventus è tornata. Dopo l'anno orribile dei continui rovesciamenti di fronte in classifica, causa penalizzazioni, in questa stagione i bianconeri vogliono fortissimamente riportare il tricolore a Torino, approfittando anche dell'assenza forzata dalle coppe europee. Chiesa, Vlahovic e Rabiot firmano il 3-0 in casa Udinese: bastano 45', ed è buona la prima. A stupire la voglia di rivalsa degli ospiti che hanno azzannato la preda, con un'applicazione davvero rara alla prima di campionato e con 30 gradi e umidità alle stelle. L'Udinese? Semplicemente non pervenuta. Un peccato per uno stadio sold out con tanto entusiasmo e curiosità per i nuovi. Tutti bocciati senza appello.

Le squadre

In partenza, Sottil propone in difesa Kabasele, all'esordio, e sposta Perez a sinistra per sostituire l'acciaccato Masina. Davanti Thauvin a supporto di Beto, con Samardzic che parte dalla panchina. Allegri si affida alla difesa interamente brasiliana composta da Danilo, Bremer e Alex Sandro, con Cambiaso che vince il ballottaggio in fascia su Kostic. Passa un minuto e 50 secondi e Zarraga perde un pallone sanguinoso sulla trequarti. Vlahovic serve Chiesa al limite: la sua staffilata rasoterra passa in mezzo alle gambe di Biol e si insacca a fil di palo. L'Udinese è completamente frastornata e non riesce a reagire. E così arriva, naturale, al 20' il raddoppio della Juventus su rigore trasformato da Vlahovic. Al terzo minuto di recupero Rabiot mette in ghiaccio il match con un'incornata su cross di Cambiaso e uscita a farfalle di Silvestri.

La ripresa

Sottil lascia negli spogliatoi Zarraga e Kamara e butta nella mischia Samardzic e Zemura. Anche Allegri ricorre al turnover con Mckennie che rileva Weah e con la staffetta tra giovanissimi che riguarda Fagioli e Miretti. La successiva girandola di sostituzioni non cambia la sostanza - anche se Samardzic e Lucca mettono a dura prova il clean sheet di Szczesny - con la Juventus che porta a casa agevolmente i primi tre punti della stagione.

RIPRODUZIONE RISERVATA