Juve pari e fischi: un ottimo Venezia sfiora il colpaccio 

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Savona (36' st Fagioli), Gatti, Kalulu, Danilo (41' st Locatelli), McKennie, Thuram, Weah (21' st Conceicao), Koopmeiners (21' st Douglas Luiz), Yildiz (41' st Nico Gonzalez), Vlahovic. In panchina Perin, Pinsoglio, Adzic, Mbangula. All. Hugeux.

Venezia (3-4-2-1) : Stankovic, Idzes, Svoboda (32' pt Altare), Sverko, Zampano, Andersen (29' st Candela), Nicolussi Caviglia, Ellertsson (36' st Crnigoj), Busio, Oristanio (36' st Gytkjaer), Pohjanpalo (29' st Yeboah). In panchina Joronen, Oliveira, Grandi, Haps, Bjarkason, Schingtienne, Carboni, El Haddad, Doumbia. All. Di Francesco.

Arbitro : Giua di Olbia

Reti : nel pt 19' Gatti, nel st 16' Ellertsson, 38' Idzes, 51' Vlahovic (rigore).

Torino. Un altro pari in extremis, ma questa volta la Juve è contestata e scoppia il caso Vlahovic. I bianconeri mantengono l'imbattibilità, ma contro il Venezia rischiano davvero la figuraccia. Il serbo al 95' evita il tonfo su rigore, poi dopo un confronto con i tifosi rientra negli spogliatoi prima dei compagni e si becca gli insulti della Sud. Il grande assente è Thiago Motta, squalificato, che è in tribuna: in panchina c'è il vice Hugeux, in campo è la stessa Juve vista contro il City a eccezione degli americani McKennie e Weah al posto di Locatelli e Conceicao. Di Francesco cerca l'impresa sotto la Mole e in mediana sceglie il grande ex Nicolussi Caviglia. Il gelo dello Stadium colpisce anche le due squadre, che faticano a trovare il ritmo partita.

Poi, al 19', la sfida si sblocca su calcio piazzato: la traiettoria di Koopmeiners è allungata da Thuram, sul secondo palo Gatti appoggia in rete da pochi passi. La partita sembra in discesa per la Juve, ma al 15’ della ripresa ecco l'episodio che gela lo Stadium: cross di Zampano, Ellertsson, di testa, anticipa Savona e Di Gregorio è battuto. Al 38’ la Juve si inceppa di nuovo, il Idzez vince il duello con Gatti ed è 1-2.. Ai bianconeri viene chiesto di tirare fuori gli attributi, Giua giudica da rigore un fallo di mano di Candela e Vlahovic non sbaglia dal dischetto al 95’. Martedì per la Juve c’è il Cgaliari, atteso poi domenica a Venezia dall’ex Di Francesco.

