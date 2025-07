Juve, ok Conceicao 

Oggi si raduna la Juventus e il tecnico Igor Tudor ritroverà anche Conçeicao, sbarcato ieri a Torino Caselle. Il portoghese è stato acquistato a titolo definitivo dal Porto in una operazione che, considerando anche i 7 milioni di euro (più i tre di bonus per la qualificazione in Champions League) investiti lo scorso anno per il prestito oneroso, si aggira intorno ai 40 milioni. Per lui 40 presenze con 7 gol e 6 assist. Ma la nuova squadra è ancora ampiamente da completare.

Il primo rebus è legato a Vlahovic, atteso al raduno ma in bilico: da una parte c’è un pesante ingaggio da 12 milioni, dall’altra un contratto in scadenza nel 2026. Pure la situazione di Kolo Muani è ingarbugliata: l’attaccante è rientrato al Psg dopo il prestito e le trattative per riaverlo si sono complicate, coi parigini che sparano alto sul prezzo. Poi ci sono le cessioni da perfezionare: Mbangula al Werder Brema e Weah al Marsiglia dovrebbero garantire circa 25 milioni. Sancho rimane più di un’idea per il reparto avanzato. In difesa è recuperato Bremer, fermo da ottobre per un brutto infortunio al ginocchio: ora vuole mettere minuti nelle gambe già nelle amichevoli estive.

