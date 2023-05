Juve non è finita Ora è in arrivo la squalifica Uefa 

Torino. Archiviato il processo sportivo per le plusvalenze e l’affare stipendi, i guai per la Juventus in teoria non sono ancora finiti e potrebbero provocare danni anche peggiori di quelli prodotti sinora. Se il -10 in classifica è ormai definitivo, così come la posizione in graduatoria (il vantaggio sulla concorrenza in Serie A consente ai bianconeri di ottenere un piazzamento in Conference League anche perdendo domenica a Udine), incombe sulla società la decisione dell’Uefa, attesa per metà giugno.

Gli organismi calcistici europei, dopo l’accordo raggiunto col club lo scorso autunno per un “rientro” nei limiti di spesa previsti dal Fair play finanziario, valutano se lo slittamento negli anni del pagamento degli emolumenti ai calciatori (poste non inserite in bilancio) abbia violato quell’intesa: se questa fosse la valutazione, molto probabilmente arriverebbe la squalifica della Juve e la sua estromissione dalle coppe. Quanto a lungo? Un anno, è l’opinione comune, ma il periodo potrebbe essere più lungo. Anche se non è del tutto da escludere la possibilità (remota) che arrivi solo una multa. Non partecipare alle competizioni continentali provocherà un ulteriore danno alle casse bianconere, già svuotate dalla mancata qualificazione alla Champions (che incide per decine di milioni), e di conseguenza la società sarà costretta a ridimensionare ambizioni e progetti futuri. A partire dalla composizione della rosa.

Nell’ipotesi peggiore potrebbero essere venduti i giocatori che più hanno richieste, dunque Vlahovic (acquistato nel gennaio 2022 come migliore prospetto in attacco) e Chiesa, limitato dal grave infortunio al ginocchio dell’anno scorso. Ma anche i giovani lanciati da Massimiliano Allegri potrebbero essere sacrificati per mettere in cassa denaro utile a limitare il rosso. Lo stesso allenatore è in bilico, nonostante il contratto da 7 milioni all’anno che lo lega alla Juve sino al 2025: il club starebbe cercando un accordo per la buonuscita e puntare per la rifondazione su un tecnico giovane come Tudor o Thiago Motta. Insomma, il futuro è incerto. E ancora deve cominciare il processo penale, al momento fissato a ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA