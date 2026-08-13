VaiOnline
Mercato.
14 agosto 2026 alle 00:11

Juve: no a Suzuki, sì a Vicario? 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A otto giorni dall’inizio del campionato, la Juventus non ha ancora il nuovo portiere. Il favorito sembrava Zion Suzuki, giapponese che il Psg sta prendendo dal Parma, ma ieri si è registrato un netto rallentamento per ottenerlo in prestito dai parigini. Così torna in auge il nome dell’ex Cagliari Guglielmo Vicario, ai margini al Tottenham, stessa formula.

Un altro dal passato rossoblù, Roberto Piccoli, è ufficialmente un nuovo attaccante del Bologna in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Arriva dalla Fiorentina, che lo ha sostituito con Mateo Pellegrino del Parma: i gialloblù, a loro volta, hanno preso un altro argentino ossia David Romero del Tigre, da ieri in città.

L’Inter aggiunge un nuovo inglese in rosa: dopo John Stones, ecco Djed Spence dal Tottenham. Il laterale destro aveva già giocato in A con il Genoa nel 2024. Ora punta Curtis Jones, del Liverpool. In uscita, fatta per Davide Frattesi alla Lazio. Il Milan ha messo mezza squadra in vendita, a partire da Fofana, Giménez, Nkunku e Tomori, l’Atalanta ufficializza Thomas Kristensen (Udinese) e pensa a Noa Lang (Napoli, che in difesa chiude Benoît Badiashile del Chelsea).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Viabilità

Dopo otto anni ecco la nuova 131

Aperto il tratto di dieci chilometri tra Nuraminis-Villagreca e Serrenti 
Ignazio Pillosu
Le cariche

Lega, pronta la nuova squadra sarda

Il commissario Di Rubba: ascolto e confronto, inizia una nuova fase 
Alessandra Carta
Il caso

Lavitola: chiesi di sparare, non una bomba

Il gip nega i domiciliari, l’ex editore resta in carcere: «Potrebbe fuggire» 
La tragedia

Miasmi dal depuratore: due morti

Un operaio e un soccorritore vittime dell’incidente a San Vito Lo Capo 
Medio Oriente

«L’assedio dei coloni è terrorismo»

L’ambasciatore Usa in Israele condanna i blitz contro le famiglie palestinesi 