Juve: no a Suzuki, sì a Vicario? 

A otto giorni dall’inizio del campionato, la Juventus non ha ancora il nuovo portiere. Il favorito sembrava Zion Suzuki, giapponese che il Psg sta prendendo dal Parma, ma ieri si è registrato un netto rallentamento per ottenerlo in prestito dai parigini. Così torna in auge il nome dell’ex Cagliari Guglielmo Vicario, ai margini al Tottenham, stessa formula.

Un altro dal passato rossoblù, Roberto Piccoli, è ufficialmente un nuovo attaccante del Bologna in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Arriva dalla Fiorentina, che lo ha sostituito con Mateo Pellegrino del Parma: i gialloblù, a loro volta, hanno preso un altro argentino ossia David Romero del Tigre, da ieri in città.

L’Inter aggiunge un nuovo inglese in rosa: dopo John Stones, ecco Djed Spence dal Tottenham. Il laterale destro aveva già giocato in A con il Genoa nel 2024. Ora punta Curtis Jones, del Liverpool. In uscita, fatta per Davide Frattesi alla Lazio. Il Milan ha messo mezza squadra in vendita, a partire da Fofana, Giménez, Nkunku e Tomori, l’Atalanta ufficializza Thomas Kristensen (Udinese) e pensa a Noa Lang (Napoli, che in difesa chiude Benoît Badiashile del Chelsea).

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