Juve nel caos, paga Tudor 

Torino. Tre sconfitte nel giro di una settimana hanno portato la Juventus a cambiare allenatore, per Igor Tudor è stato fatale l'1-0 subito dalla Lazio a Roma. L’annuncio ieri è arrivato intorno all'ora di pranzo, con tanto di ringraziamenti «per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi». Di comunicazioni come queste, se ne sono già lette tante negli ultimi anni: dall'addio di Maurizio Sarri nell'estate del 2020, sono finiti nel “tritacarne” bianconero Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri e, appena sei mesi fa, pure Thiago Motta. Ora è toccato a Tudor. Se si aggiunge l'interregno di Paolo Montero per le ultime gare del 2023-2024 si contano sei allenatori diversi. Per arrivare al prossimo tecnico però si passerà ancora da Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen, che è stato scelto per guidare la squadra nel turno infrasettimanale di domani contro l'Udinese allo Stadium.

Durante l'ultracentenaria storia della Juve, non era mai capitato che per tre stagioni consecutive si arrivasse a un esonero a campionato in corso. Poi c'è un altro record, perché quello dei bianconeri è il primo ribaltone in questa Serie A, con Tudor prima “testa a saltare”. Il croato chiude la sua avventura con 24 gare totali e dieci vittorie, otto pareggi e sei sconfitte nei suoi 218 giorni alla guida della Juve.

Diversi i nomi dei tecnici disponibili e quindi che si stanno prendendo in considerazione. Tanti indizi portano a Luciano Spalletti, più volte accostato alla panchina della Juve e mai così vicino come questa volta. L'ex ct ha iniziato i discorsi con la Figc per liberarsi dopo il fallimento alla guida della Nazionale, la sua voglia di rimettersi in gioco è grande nonostante la sua ultima impresa sia stata alla guida del Napoli, storicamente rivale dei bianconeri. I massimi dirigenti del club della Continassa però dovranno discutere sia dell'eventuale durata del contratto, sia dell'ingaggio dello “Spallettone”, senza dimenticare che sui conti in rosso pesano sia lo stipendio di Thiago Motta (di circa 3,5 milioni netti a stagione) sia quello di Tudor (intorno ai 3 milioni netti all'anno), entrambi con contratto fino al 2027. La soluzione decisamente più low-cost invece porta a Raffaele Palladino, uno che da una parte conosce molto l'ambiente bianconero, avendoci giocato fin dalle giovanili, dall'altra ha collaborato al Monza con l'attuale dt François Modesto. Al momento sembra una sorta di testa a testa tra i due tecnici, con Roberto Mancini più staccato e anche una strada che porta a Daniele De Rossi.

