Juve, musi lunghi Motta attende novità di mercato 

Torino. Dalla Supercoppa Italiana al derby contro il Torino, la Juventus continua a vivere tra le polemiche e le critiche. Nemmeno nella stracittadina, che si è spesso tinta di bianconero, la squadra di Thiago Motta è riuscita a guarire dalla “pareggite”, tanto che è arrivato il 12° segno X in 19 giornate di campionato. «Non siamo contenti e non possiamo esserlo, ma comunque penso sempre che abbiamo perso soltanto due partite in tutta la stagione» ha ribadito l’allenatore dopo l’1-1 contro i cugini granata. Alla Continassa, però, nessuno è soddisfatto del rendimento della squadra, e adesso si pensa già a domani e alla trasferta a Bergamo contro l’Atalanta, recupero della gara rinviata per la Supercoppa.

Thiago Motta sa di non poter sbagliare, dietro l’angolo c’è il rischio di perdere altro terreno dalla zona Champions. Nel frattempo, Vlahovic sta cercando il recupero mentre Conceicao dovrà ancora aspettare. Sullo sfondo il dt Giuntoli ha mandato messaggi confortanti. «Speriamo che in settimana ci siano novità» diceva il dirigente bianconero prima del derby, con le operazioni Araujo dal Barcellona e Kolo Muani dal Psg che sembrano quasi in dirittura d’arrivo. Anche in uscita, però, si aspettano movimenti: Fagioli può lasciare. Intanto ha dovuto chiarire un caso social post-derby. «Inutile creare polemiche dove non esistono, escono video dove scrivono che mi sono rifiutato di correre a fine partita: informatevi bene prima di scrivere cose non vere - ha scritto su Instragam - Sono andato a prendere guanti e cappellino per poi uscire e fare la corsa con i miei compagni e regalare la maglia e i pantaloncini ai tifosi». Tutto chiarito, ma il futuro del classe 2001 resta in bilico.

