Juve-Milan per il 2° posto Il Lecce ospita il Monza 

Con lo scudetto già nelle mani dell’Inter, resta ancora da assegnare il secondo posto. Il Milan ha cinque punti di vantaggio sulla Juventus, ma proprio le due squadre si sfideranno oggi a Torino, a partire dalle 18.

Il big match

«In caso di vittoria avremmo la possibilità di ambire al secondo posto: non sarà semplice, ma sarebbe un bellissimo risultato», ha detto il tecnico bianconero Allegri tenendo a precisare: «L'Inter è nettamente più forte e ha valori diversi rispetto alle altre, mi prendevano per matto ma bisogna essere realisti». Anche il collega rossonero si sofferma sul successo nerazzurro e sui propri rimpianti per il titolo sfumato. «Abbiamo dato tutto sì, ma non siamo sempre riusciti a mettere in campo la nostra forza. L'Inter è quattro anni che è la più forte del campionato, ma ha vinto solo due scudetti. Noi non siamo stati mai la più forte del campionato», ha puntualizzato Pioli che punta ora a blindare il secondo posto.

Le altre gare

Sempre oggi sono in programma due partite che vedono coinvolte squadre in lotta per la salvezza. Alle 15 il Lecce (atteso tra due domeniche alla Unipol Domus) proverà a chiudere la pratica contro il Monza che non ha più obiettivi da inseguire in questo finale di campionato. Alle 20.45, invece, il Verona proverà a strappare qualcosa in casa della Lazio.

