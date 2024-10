Juve-Lazio blocca Google Drive 

Roma. Un bersaglio sbagliato. Nella rete del Piracy Shield, la piattaforma antipirateria messa a punto dalla Lega Serie A e adottata dall’Agcom con l’obiettivo di fermare i siti streaming illegali delle partite di calcio, è finito uno dei servizi più utilizzati dagli utenti del web che non è certo tra quelli che dovrebbero essere bloccato. Si tratta di Google Drive, la piattaforma per archiviare e condividere dati in cloud, come segnalato dal sito specializzato Wired, che ha anche verificato il blocco di una delle cache di Youtube. La notizia è stata poi ripresa da Repubblica.it e ha provocato le reazioni delle associazioni dei consumatori e del mondo politico.

Le indagini

L'Autorità per le Comunicazioni non si ancora espressa, ma sta verificando quanto accaduto. Qualcosa non ha funzionato nel processo usato dallo scudo. Sono i broadcaster che detengono i diritti a segnalare i siti che trasmettono illegalmente i loro contenuti, che poi vengono automaticamente bloccati entro 30 minuti, in base alla legge 93 del luglio 2023, dai provider. Ma tra questi domini è finito erroneamente anche quello di Google Drive, che non era evidentemente presente nella lista degli indirizzi che non devono essere fermati. L’inconveniente è successo sabato sera, poco prima che iniziasse Juventus-Lazio, provocando meno danni di quelli che avrebbe potuto fare in un giorno feriale, quando centinaia di migliaia di lavoratori fanno uso di Drive. Sono state, comunque, molte le segnalazioni degli utenti della piattaforma, utilizzata da aziende e istituzioni pubbliche.

Le norme

Già nei mesi scorsi è accaduto un inconveniente analogo, ma il Piracy Shield nei primi mesi di utilizzo ha comunque consentito di bloccare molti siti pirata e, anche sulla scia di questi numeri, il Parlamento sta valutando un’ulteriore stretta alla pirateria. Due emendamenti di FI e FdI al Dl Omnibus, approvati in Commissione al Senato, prevedono che anche i fornitori di servizi Vpn e Dns rientreranno tra i soggetti cui l’Agcom può ordinare di disabilitare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente; inoltre si obbligano i prestatori di servizi di accesso alla rete di segnalare immediatamente le “condotte penalmente rilevanti” all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, pena “a reclusione fino ad un anno”. La piattaforma antipirateria potrà, inoltre, bloccare gli indirizzi Ip anche quando l’attività fuorilegge è solo “prevalente” e non esclusiva. Le norme hanno già provocato la protesta degli operatori telefonici, che le reputano troppo drastiche. Ora è il Codacons ad annunciare la presentazione di un esposto alla Procura di Roma, chiedendo il sequestro del sistema Privacy Shiled. «Quanto accaduto - afferma l’associazione dei consumatori - è gravissimo e rappresenta un precedente pericoloso a danno di una platea enorme di soggetti». La deputata Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione, presenterà un’interrogazione urgente al governo e chiederà che Agcom venga convocata in Commissione.

