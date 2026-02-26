Juve, la mazzata e l’orgoglio 

Dopo la serata dell'orgoglio e della rabbia, alla Juventus è arrivata la giornata dei bilanci e delle riflessioni. Per il secondo anno consecutivo, il percorso dei bianconeri si conclude ai playoff, mentre per trovare l'ultimo ottavo di finale raggiunto bisogna tornare al 2021/2022. Nelle ultime cinque stagioni, però, è anche stato il massimo risultato in campo europeo, segno di un ridimensionamento non indifferente del club della Continassa che tra il 2015 e il 2017 era riuscito a giocare due finalissime. Nemmeno Luciano Spalletti è stato in grado di superare questo ostacolo, anzi si è fermato prima: al netto del ritorno di cuore e di passione contro il Galatasaray, la rabbia e la delusione sono legate al 5-2 subito in Turchia nella gara d'andata. E a una prestazione per certi versi ancora inspiegabile.

«Mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto e perché abbiamo dato il cuore, ma purtroppo non abbiamo raccolto niente», ha dichiarato un commosso Locatelli. «Abbiamo buttato via la partita all'andata, anche se l'episodio dell'espulsione di Kelly è assurdo e noi difensori ci sentiamo penalizzati», il commento di Gatti.

In silenzio

Il bilancio su questo percorso in Champions non è stato fatto da Spalletti, il quale ha preferito la via del silenzio dopo 120 minuti non adatti ai deboli di cuore. Ci ha pensato Giorgio Chiellini: «Siamo provati e delusi per il risultato finale dopo lo sforzo fatto, ma anche orgogliosi e questo deve essere un punto di partenza», ha provato a spiegare il dirigente bianconero. A conti fatti, è un altro obiettivo che se ne va: la missione Coppa Italia è stata fallita a inizio febbraio, il sogno scudetto è sempre rimasto tale e oggi la capolista Inter è addirittura a 18 lunghezze, in questo momento è complicata pure la corsa al quarto posto. In questo senso, la sfida di domenica nella Capitale contro la Roma ha tutti i contorni dello spareggio, con il rischio di un potenziale -7 dalla zona che vale la Champions. C’è un dettaglio, sullo sfondo della grande “riappacificazione” con i tifosi: dai risultati sportivi dipendono i risultati economici, circa 14 milioni sono già sfumati per l'eliminazione contro il Galatasaray, ma un’eventuale esclusione dalla Champions del prossimo anno arriverebbe a pesare circa 60 milioni.

