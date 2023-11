Juve-Inter, tutto in sei minuti 

Juventus 1

Inter 1

Juventus (3-5-2) : Szczesny 6; Gatti 5.5, Bremer 6, Rugani 6.5; Cambiaso 6, McKennie 6, Nicolussi Caviglia 6 (16’ st Locatelli 6), Rabiot 6, Kostic 5.5 (44’ st Alex Sandro sv); Vlahovic 6.5 (35’ st Kean sv), Chiesa 6 (35’ st Milik sv). In panchina: Pinsoglio, Perin, Huijse, Miretti, Nonge, Yildiz, Iling-Junior. Allenatore Allegri 6.

Inter (3-5-2) : Sommer 6; Darmian 6, De Vrij 6, Acerbi 6; Dumfries 5.5 (25’ st Cuadrado sv), Barella 6 (43’ st Frattesi sv), Calhanoglu 5.5 (38’ st Asllani sv), Mkhitaryan 6, Dimarco 6 (25’ st Carlos Augusto sv); Thuram 6 (43’ st Arnautovic sv), Martinez 6.5. In panchina: Di Gennaro, Audero, Aurel Bisseck, Stabile, Sensi, Klaassen, Agoumè. Allenatore Simone Inzaghi 6.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata 6.5.

Reti : 27’ pt Vlahovic, 33’ pt Martinez.

Note : ammoniti Cambiaso, Cuadrado, Kostic. Angoli: 1-0 per la Juventus. Recupero: 1’; 4’.

Torino. Il derby d’Italia si può riassumere in sei minuti, quelli che passano tra il 27’ e il 33’. Vlahovic chiama e Lautaro risponde, mentre prima e soprattutto dopo succede davvero poco: Juve e Inter pareggiano 1-1, lassù in vetta gli equilibri sono rimasti intatti. Ci sono due sorprese nello scacchiere di Allegri, una a centrocampo e una in attacco. Locatelli siede in panchina, il tecnico sceglie Nicolussi per la regia, con il classe 2000 all’esordio assoluto da titolare con la maglia della Juve. L’altra novità è il partner di Chiesa, che non è Kean bensì Vlahovic, al ritorno da titolare dopo un mese. Inzaghi sceglie il suo undici migliore, con Darmian a fare da braccetto destro nel terzetto con De Vrij e Acerbi e la coppia Dumfries-Dimarco sulle corsie. Parte dalla panchina, invece, il grande ex della sfida Cuadrado, sommerso dai fischi dello Stadium fin dalla lettura delle formazioni. Prima del calcio d’inizio, i capitani Rabiot e Lautaro Martinez leggono un messaggio contro la violenza sulle donne.

La partita

Sotto gli occhi dei papà Thuram e Chiesa, presenti sugli spalti, il derby d’Italia entra nel vivo dopo quattro minuti, quando una punizione tagliata di Dimarco trova la spizzata di Thuram sulla quale Szczesny è attento. La Juve replica al 15’: Rabiot serve Chiesa, l’attaccante calcia fuori una sorta di rigore in movimento. I bianconeri capiscono di poter fare male e infatti colpiscono al 27’, quando l’azzurro trova Vlahovic in mezzo all’area e il serbo finalizza con il piattone destro. La punta porta avanti la Juve e si sblocca dopo 71 giorni di astinenza, la sua esultanza ha un velo polemico. Lo Stadium esplode, ma i nerazzurri non accusano il colpo e, anzi, impiegano sei minuti per rimettere tutto in parità: Thuram va via a Bremer, Lautaro si sfila dalla marcatura di Gatti e fa 1-1.

Nel finale di primo tempo le due squadre non creano occasioni e nella ripresa i ritmi sono decisamente più bassi. Le emozioni latitano per i tanti errori tecnici da una parte e dall’altra, Szczesny e Sommer rimangono inoperosi e lo Stadium si infiamma solo per l’ammonizione al grande ex Cuadrado. Allegri mantiene l’imbattibilità casalinga, Inzaghi quella esterna.

RIPRODUZIONE RISERVATA