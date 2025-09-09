Juve-Inter, debutta la Refcam 

La prossima sfida fra Juventus e Inter, quella in programma sabato alle 18, entrerà nella storia del campionato di Serie A e del calcio italiano: all'Allianz Stadium farà il suo esordio la Refcam, «una telecamera ultramoderna che consente di assistere all'evento-partita dal punto di vista privilegiato del direttore di gara».

Ad annunciarlo (trionfalmente) la Lega calcio, sottolineando che la Serie A è uno dei campionati selezionati per la sperimentazione della novità introdotta da Fifa e Ifab, e già provata - con successo - nel Mondiale per club. Dopo l'introduzione in serie C del Football Video Support (l'evoluzione sperimentale del Var che coinvolge anche gli allenatori), le decisioni Var spiegate a tutto lo stadio e la regola degli otto secondi per i portieri (se terranno il pallone tra le mani oltre questo tempo, l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria), ora anche in Serie A arriva anche la RefCam che consentirà una nuova prospettiva.

Cosa è

La micro-camera ad alta risoluzione, del peso di soli 6 grammi, verrà montata alla base dell'archetto del microfono del direttore di gara e sarà utilizzata nel corso del warm-up, rigorosamente in live durante il match, in occasione della preparazione dei calci di punizione e situazioni analoghe. O magari per mostrare replay «dall'alto tasso di spettacolarità», sottolinea la Lega.

La RefCam sarà compresa nel novero di camere a disposizione della produzione televisiva, quindi delle regie, e sarà regolarmente consegnata come segnale isolato al VAR.

L’obiettivo

«L'introduzione della Refcam nel nostro campionato rappresenta non solo un ulteriore passo nel percorso di innovazione che stiamo portando avanti con costanza e determinazione, ma soprattutto fornisce finalmente ai tifosi la reale prospettiva della vista dell'arbitro delle differenti azioni di gioco - il commento di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega calcio - il nostro obiettivo è, infatti, offrire al pubblico un'esperienza sempre più coinvolgente e immersiva, valorizzando lo spettacolo del calcio con prospettive inedite ed immagini esclusive». La Lega, commenta De Siervo, «è da sempre in prima linea nell'adozione delle nuove tecnologie, consapevole del ruolo centrale che esse rivestono nell'evoluzione della fruizione televisiva, nella promozione del nostro prodotto a livello globale e nella trasparenza delle decisioni assunte dai direttori di gara».

Cosa si vede

I primi esperimenti di Body cam risalgono al 2022: E quella della soggettiva dell'arbitro è una prospettiva che piace moltissimo agli spettatori: già nella stagione 2023/24 in Premier League (per Crystal Palace-Manchester United) e in Bundesliga (Eintracht Francoforte-Wolfsburg) la Ref Cam è stata utilizzata e il prodotto finale è piaciuto molto a tutti.

E non si usa solo nel calcio: nelle Finals del campionato italiano di basket della stagione ‘23/24, durante la sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna l'arbitro era dotato di telecamera, che mostrava dal campo tiri e giocate delle due squadre.

Le altre novità

Intanto, il designatore degli arbitri della serie C, Daniele Orsato, traccia un primo bilancio sul Football Video Support, con il quale - sottolinea - «gli allenatori protestano meno, non cancelleremo gli errori di campo ma sbaglieremo meno».

«È un esperimento grandioso, favoloso - aggiunge Orsato - se sbagliamo meno in campo, diminuiscono le proteste. Nelle prime giornate abbiamo commesso errori evitabili sul campo ma con il Fvs avere una possibilità concreta di non incidere sul risultato è tanta roba».

