Juve, il test dopo lo shock 

Il crocevia della Domus. Oggi l’atteso sbarco a Cagliari, domani sera per la Juventus il primo test del dopo-eliminazione dalla Champions, in quella che si può già definire una delle serate peggiori della gestione Motta. Per l’allenatore portoghese la necessità di rispondere subito sul campo alla bruciante sconfitta di Eindhoven, anche per fugare i primi dubbi sulla sua conferma e su qualche elemento della rosa ancora sotto valutazione.

Intanto, una buona notizia è quella legata a Douglas Luiz, che sembra sulla strada del rientro. Oggi nell’allenamento di rifinitura, in programma prima della partenza per Cagliari, lavorerà in gruppo, circostanza che porta a pensare che la sua presenza in campo o in panchina alla Unipol Domus sia quasi certa. Una opzione in più per Motta, contro un Cagliari che non si presta certo a fare il ruolo dello sparring.

In campo

Per la sfida contro la formazione di Nicola l'allenatore bianconero dovrà dare uno sguardo attento a tutta la rosa, schierando magari quelli che nell'ultimo periodo hanno giocato meno minuti. Alberto Costa non ha ancora messo piede in campo, Vlahovic è utilizzato con il misurino, soprattutto nelle sette partite. Possibile un turn over anche fra i pali, dando una chance a Perin per consentire a Di Gregorio di recuperare energie soprattutto mentali. In mezzo alla difesa, perdurante l’assenza di Kalulu (avviato verso il recupero), Kelly può garantire certezze. Mentre il francese potrebbe rientrare contro l’Atalanta, scorrendo i nomi Conceiçao ha mostrato con i fatti di stare bene, un momento di condizione davvero eccellente. E anche uno fra i più “divisivi” come Yildiz sembra in un buon momento.

Giuntoli e il bilancio

Fra crolli alla Borsa e quelli in campo, nelle ultime ore lo stesso ruolo strategico del direttore dell’area tecnica Giuntoli è stato messo in discussione. Se la proprietà non esterna, gli 11 milioni netti persi con l’uscita anticipata dalla Champions League incideranno pesantemente sul bilancio, un “buco” che dovrà essere necessariamente colmato con intelligenti e proficue operazioni di mercato. Insomma, sarà decisivo il ruolo di Giuntoli nel bilanciare le uscite con l’inevitabile impoverimento tecnico della rosa. Se nei progetti del club c’era l’ipotesi di provare ad acquistare Kolo Muanì, e confermare i pezzi forti della rosa, se non dovesse arrivare il quarto posto a fine stagione la parola “epurazione” diventerebbe prepotentemente di moda, fra tecnico, centravanti e alcuni bianconeri di grido, Yildiz su tutti. Cagliari, domani sera, è il primo test attendibile del clima che si respira nello spogliatoio.

