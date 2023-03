Juve, il mese di fuoco comincia dal Verona 

Torino. Il mese di fuoco della Juventus, tra rincorsa verso la Champions nonostante il -15, quarti di Europa League, semifinali di Coppa Italia con l’Inter e decisioni della giustizia sportiva, comincia stasera allo Stadium. I bianconeri ospitano il Verona alla disperata ricerca di punti salvezza, mentre la squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi passi falsi se vuole tenere viva la speranza di avvicinarsi all’Atalanta sesta a +4.

Sarà complicato però mantenere alta l’attenzione, tenuto conto dell’appuntamento il 19 aprile col Collegio di garanzia del Coni (chiamato a decidere se cancellare o confermare la penalizzazione legata all’affare plusvalenze) e dell’imminente nuovo deferimento sportivo per la vicenda stipendi, che rischia di costare un’ulteriore decurtazione di punti. Al tecnico il compito far concentrare la squadra sul campo. «Andiamo verso un finale di stagione bello e faticoso, dobbiamo vincere tante partite per vivere un maggio interessante», ha detto Allegri, «l’obiettivo è consolidare il secondo posto conquistato sul campo e cercare di migliorare i punti dell’anno scorso perché abbiamo anche la possibilità di andare a giocarci la finale di coppa Italia e proseguire in Europa League». Col Verona «servono mille attenzioni, sarà una partita pericolosa perché aggrediscono e in casa loro abbiamo faticato. Dopo le soste è sempre complicato». Sulla formazione, «Chiesa non è convocato: ha ancora un po’ di fastidio, speriamo di averlo a disposizione martedì. Ci saranno Di Maria, Vlahovic, Milik e Kean». Su Pogba «non so dire quali saranno i tempi di recupero. Vedremo come risponderà il ginocchio».

