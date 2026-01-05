Juve e Roma per ripartire 

La sconfitta di Bergamo (particolarmente bruciante per Gasperini) e il pareggio interno con il Lecce (condito dall’inguardabile rigore fallito da David) sono difficili da buttarsi alla spalle. Ma questo pomeriggio Roma (proprio a Lecce) e Juventus (a Reggio Emilia contro il Sassuolo) possono andare oltre e riprendere la corsa verso al quarto posto. Attenzione però, perché nel menu dell’Epifania c’è anche Pisa-Como, con i lariani che inseguono la “strana coppia” attualmente quarta con tre punti in meno e una partita da recuperare (giovedì 15 contro il Milan).

La Roma

Contro il Lecce dello squalificato ex Eusebio Di Francesco, la Roma alle 18 non può permettersi passi falsi e deve invertire una tendenza esterna negativa: quattro sconfitte nelle ultime cinque trasferte. Per Gasperini i problemi maggiori sono in difesa, vista la squalifica di Hermoso e Mancini. Il trio difensivo dovrebbe essere composto da Celik, Ziolkowski e Ghilardi. In attacco la coppia-fantasia Soulé-Dybala dovrebbe ispirare Dovbyk.

Il Lecce (che avrà in panchina Del Rosso), deve fronteggiare l’emergenza tra centrocampo e attacco. Ancora assenti Coulibaly, Berisha e Morente, torna disponibile l'esterno Sottil.

La Juventus

Anche Luciano Spalletti (20.45) deve invertire una tendenza negativa. I bianconeri a Reggio Emilia col Sassuolo non vincono dall’aprile 2022 (decisivi Dybala e Kean) e che puntano ad arrivare al giro di boa a 36 e con una proiezione finale di 72: è un bottino che nelle ultime quattro stagioni ha sempre garantito almeno il quarto posto. David e Openda sono in ballottaggio per l’attacco con il canadese leggermente favorito. Difficile la presenza di Conceiçao, al suo posto possibile Zhegrova assieme a Yildiz, a centrocampo la solita coppia Locatelli-Thuram con McKennie e Cambiaso sulle corsie esterne. In difesa in dubbio Kelly, con Koopmeiners pronto a tornare nel ruolo di “braccetto” sinistro in una difesa completata da Kalulu e Bremer davanti a Di Gregorio. L'estremo difensore cercherà di blindare la propria porta: nelle ultime sette giornate di campionato è riuscito a collezionare soltanto due clean-sheet, entrambi in trasferta. In casa Sassuolo, Grosso cerca una vittoria che manca a un mese in cui è arrivata però solo la sconfitta con il Torino.

Il Como

Fa visita (ore 15) a una squadra in lotta per la salvezza anche il Como di Fabregas, che in questa stagione si è arreso soltanto a Bologna, Inter e Roma ma è reduce dalle due vittorie con Lecce e Udinese. Il Pisa è ultimo con 12 punti (assieme alla Fiorentina a al Verona che deve però recuperare una partita) e ha terribilmente bisogno di ritrovare una vittoria che manca da due mesi. Nelle ultime sei gare ci sono soltanto i pareggi in rossoblù di Cagliari e Genova. L’avversario non è quello più adatto per le speranze di Alberto Gilardino, che se non altro ha ritrovato Nzola dopo l’uscita di scena dell’Angola dalla Coppa d’Africa. Fabregas recupera invece Diego Carlos ed è probabile che in attacco si riveda dal primo minuto Nico Paz. L'argentino ha risolto i problemi fisici accusati prima della sfida con i friulani e si prepara a tornare titolare. Intanto il club ha ceduto a titolo definitivo all'Avellino Marco Sala, protagonista della promozione dalla B con 29 presenze nella stagione 2023-2024. Il difensore lascia il club dopo due stagioni e 38 presenze in totale.

