Juve e Roma, ipotesi scambio McKennie-Cristante 

La Juventus continua a muoversi per completare la rosa a disposizione di Tudor, a cominciare dal centrocampo. Il tecnico bianconero chiede due rinforzi in quella zona, dove oggi sono certi di restare solo in tre: Locatelli, Thuram e Koopmeiners. La cessione di Douglas Luiz è tra le priorità e un aiuto potrebbe arrivare dalla Turchia: il Fenerbahce, dopo i tentativi falliti per Calhanoglu e Bissouma, su espressa richiesta di Mourinho ha individuato nel brasiliano il nuovo obiettivo. È poi da definire la situazione di Mckennie: lo statunitense ha ancora una anno di contratto, sembrava vicino al rinnovo e invece ora si valuta il suo addio con la possibilità di dar vita a uno scambio secco con la Roma, dalla quale arriverebbe Cristante.

Continua la trattativa dell’Inter per portare Lookman a Milano: è pronta una nuova offerta all’Atalanta, si passa dai 40 milioni iniziali ai 45 e inoltre cambierebbe la formula dell’operazione, non più prestito con obbligo di riscatto (soluzione non gradita ai bergamaschi), ma acquisto a titolo definitivo. Piace anche Leoni, valutato dal Parma 35 milioni. Per prendere il giovane difensore e battere la concorrenza del Milan però bisogna prima vendere. È stata perfezionata la cessione di Stankovic al Bruges per 9,5 milioni ed è in via di definizione quella del canadese Buchanan, destinato a tornare al Villarreal per altri 8,5.

La corte del Milan a Jashari potrebbe presto dare frutti. Dopo oltre un mese di contatti e rilanci il club rossonero ha deciso di accontentare le richieste del Bruges portando l’offerta da 32,5 milioni di euro più bonus a 35. Dopo aver ufficializzato El Aynaoui e Freguson, la Roma attende l’arrivo di Wesley dal Flamengo e sta per chiudere anche con Ghilardi, 22 anni, difensore del Verona, per circa 11 milioni. I giallorossi hanno chiesto informazioni su Djiku, difensore in uscita dal Fenerbahce. Pioli chiede un centrocampista di peso e la Fiorentina vorrebbe riportare in Italia Kessie, ma l’ivoriano all’Al-Ahli guadagna 14 milioni a stagione e ha ancora un anno di contratto. I viola sperano che una eventuale buonuscita dei sauditi possa portarlo ad accettare una offerta da 3,5 milioni a stagione.

RIPRODUZIONE RISERVATA