Juve e Roma, inizia la caccia  alla finalissima di Budapest 

Ora o mai più. La Juve di Max Allegri ha la possibilità di invertire le sorti di una stagione surreale, condizionata dalle note vicende giudiziarie, tra caso plusvalenze e manovra stipendi. Questa sera la Vecchia Signora cerca uno scatto d’orgoglio contro il Siviglia (ore 21) per l’andata di semifinale di Europa League a nove anni di distanza dal flop con il Benfica. In quell’occasione i bianconeri non riuscirono a ribaltare il 2-1 dell’andata (al ritorno terminò 0-0) facendo così svanire il sogno di disputare una storica finale a Torino. Il caso vuole che a vincere quell’edizione (2013/14) all’Allianz Stadium fosse proprio il Siviglia, squadra che conosce molto bene la competizione con i suoi sei trofei in bacheca. Nella conferenza pre-gara di ieri, Allegri ha annunciato il forfait di Bremer per un affaticamento muscolare. Gatti dovrebbe partire dal 1’insieme a Bonucci, con Danilo sulla catena di sinistra. Non è da escludere il super tridente composto da Vlahovic, Di Maria e Chiesa. Assenza pesante tra le file degli spagnoli: non ci sarà Suso, infortunatosi nel match contro l’Espanyol vinto dagli andalusi per 3-2.

La Roma sogna

C’è anche la Roma per Budapest. I giallorossi, dopo il successo di Tirana di un anno fa in Conference League, sognano un’altra finale europea, stavolta a Budapest. Ma contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (ore 21) servirà un’impresa. I tedeschi sono stati battuti 2-1 dal Colonia nell’ultimo turno di campionato ma arrivano da quattordici risultati utili che hanno rilanciato la squadra della Nordrhein-Westfalen nelle zone nobili della Bundesliga. Il rischio è che le voci insistenti sul probabile addio di Mourinho a fine anno - sullo Special One ci sarebbe il Psg - possano distogliere l’attenzione dall’obiettivo.

Firenze in fermento

Appuntamento con la storia anche per la Fiorentina, che nella semifinale d’andata di Conference League ospita il Basilea alle 21. A 62 anni dalla conquista della Coppa delle Coppe, e a 66 dall’amara finale di Coppa dei Campioni a Madrid, la Viola può finalmente ambire a un trofeo europeo.