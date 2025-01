Juve e Atalanta avanti piano: sorride il Napoli 

Atalanta 1

Juventus 1

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Scalvini (36’ st Hien), Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (20’ st Bellanova), Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic (10’ st Samardzic ); De Ketelaere (21’ st Retegui), Lookman (35’ st Zaniolo). Allenatore Gasperini.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli (42’ st Fagioli), K. Thuram (30’ st Douglas Luiz); Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez (36’ st Mbangula); McKennie. Allenatore: Hugeux (Motta squalificato).

Arbitro : Doveri di Roma 1.

Reti : st 9’ Kalulu, 33’ Retegui.

Note : ammoniti Kolasinac e Mbangula.

Bergamo. La Juventus si conferma imbattuta in Serie A ma incompleta, l’Atalanta non muore mai. Tra bianconeri e bergamaschi finisce in parità una bellissima sfida a ritmi elevati nel primo tempo (ma poche vere occasioni) e altissimi nella ripresa, quando arrivano anche i gol: la squadra di Motta, ieri in tribuna per squalifica, passa con Kalulu in contropiede; quella di Gasperini pareggia con Retegui e spreca all’84’ la palla del match con Zaniolo. Un risultato tutto sommato giusto, che però non serve a nessuna delle squadre: la Juve resta a -2 dalla Lazio quarta e la Dea a -4 dal Napoli, capolista a quota 47. L’1-1 rende contenti proprio i campani e anche l’Inter, che oggi gioca a San Siro col Bologna e ancora deve recuperare il match con la Fiorentina. I nerazzurri vincendo entrambe le partite volerebbero in testa a 49 punti.

La gara

Motta deve rinunciare a Vlahovic infortunato, così usa come finto 9 il grande ex Koopmeiners che però sembra spaesato e raramente trova lo spunto giusto. Gonzalez e Yildiz sono esterni, locatelli e Thuram i mediani. I padroni di casa pressano a tutto campo e costringono la Juve a retrocedere e a sbagliare molti appoggi. Però occasioni vere nei primi 45’ se ne vedono poche. La partita esplode nella ripresa, quando i bianconeri passano grazie a un contropiede orchestrato da McKennie e finalizzato da Kalulu, che con Gatti ha giganteggiato anche in difesa. L’Atalanta reagisce rabbiosamente: Koopmeiners salva sulla linea, Ederson sfiora la traversa con un siluro e Gatti respinge a ridosso della porta. A quel punto entra Retegui e arriva il pari: sponda di testa di Bellanova, che surclassa Cambiaso, e l’attaccante italo argentino insacca. La Dea insiste e Zaniolo, a sua volta entrato da poco, calcia sul portiere la palla del 2-1. Ancora un’occasione per Yildiz, poi l’arbitro fischia la fine.

