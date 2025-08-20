Juve: Douglas Luiz va al Nottingham Udinese su Zaniolo 

Via alle cessioni in casa Juventus. Dopo un solo anno a Torino il brasiliano Douglas Luiz torna in Inghilterra, stavolta al Nottingham Forest, e le casse della società bianconera esultano (arrivano circa 30 milioni a fonte dei 50 pagati per averlo). Per il centrocampista un contratto quinquennale a 5 milioni a stagione. Il club si aspettava molto di più da un giocatore che non è riuscito a mettere a referto né un gol né un assist in gare ufficiali. In questo pre-campionato ha segnato una rete e dato un assist per Vlahovic nel test in famiglia contro la Next Gen.

Con l’incasso il dg Comolli andrà all’assalto finale per Kolo Muani, si cerca l’intesa totale con il Psg per riportare in rosa un attaccante che da gennaio a luglio, Mondiale per Club compreso, ha realizzato 10 reti in 22 apparizioni. Sulla lista dei partenti rimane Vlahovic, ma non ci sono grandi novità. Il Milan e il Napoli, dopo l’infortunio di Lukaku, non sembrano intenzionati ad affondare il colpo, così si spera nell’estero, sempre che il serbo accetti un ingaggio inferiore agli attuali 12 milioni. Nico Gonzalez è stato offerto alla Roma e se l’affare dovesse andare in porto i bianconeri chiuderanno per Zhegrova del Lille. Sfuma il ritorno di Renato Veiga, che va in Spagna al Villarreal. Arthur intanto, centrocampista brasiliano classe 1996, è rientrato dal prestito al Girona ma non è mai stato utilizzato dal tecnico Tudor e il suo futuro potrebbe essere in patria dove è corteggiato da Gremio, Botafogo e Palmeiras.

Contro la Cremonese sabato il tecnico Allegri dovrebbe sostituire l’infortunato Leao nell’attacco del Milan con Gimenez, mentre sul mercato il ds Tare ora sembra puntare su Boniface, classe 2000 del Bayer Leverkusen, per il quale avrebbe offerto un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni. Fisico, giocatore d’area con il fiuto del gol, potrebbe essere lui il nuovo centravanti anche perché le trattative per Hojlund (che va avanti) e Vlahovic sembrano complicate. E con la partenza pure di Okafor è chiaro che il Milan senza Leao - anche se per poco - ha la coperta corta. Boniface però, oltre ad avere avuto qualche problema fisico di troppo, in alcune occasioni ha dimostrato di essere una testa calda. Se dovesse arrivare, Allegri dovrà dimostrare di saperlo gestire.

Dovbyk è più vicino alla permanenza alla Roma che a sua volta insiste per Sancho e potrebbe anche tornare su Fabio Silva. L’Atalanta ha preso Krstovic del Lecce e ora punta su Musah per rinforzare il centrocampo: il Milan chiede 25 milioni. Il Bologna avrebbe quasi chiuso con Rowe del Marsiglia (in vendita dopo la lite con Rabiot negli spogliatoi) e tenterà di prendere Nicolussi Caviglia dal Venezia. Il Sassuolo sta definendo la cessione di Laurienté al Besiktas e l’arrivo dell’ex romanista Matic, che si è svincolato dal Lione. Alla Cremonese dopo Sanabria è in arrivo anche Colpani dal Monza in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni in caso di salvezza. L’Udinese, che con la Cremonese tratta la cessione di Payero, ha scelto Zaniolo per l’attacco ma la trattati va con il Galatasaray (che ha ceduto l’ex romanista Nelsson al Verona) è da definire.

