Juve, dopo la botta Allegri è a rischio 

Il lunedì nero della Juve si è chiuso nel peggiore dei modi, dopo la mazzata in Corte Federale d’Appello della Figc è arrivata la batosta di Empoli. Dal secondo al settimo posto con il -10, dalla possibilità di entrare in Champions a un’impresa sempre più impossibile: i bianconeri dovrebbero recuperare 5 lunghezze al Milan con sole due gare a disposizione, senza considerare che in mezzo ci sono anche Atalanta e Roma. La situazione sportiva è compromessa, quella extra-campo è ancora da valutare con le sanzioni che potrebbero non essere finite tra il filone legato alla manovra stipendi e l’Uefa che continua a osservare prima eventualmente di intervenire.

I problemi però vanno oltre il tonfo clamoroso di Empoli e la snervante attesa per altre ripercussioni. C’è un progetto che rischia di fallire. La gestione Allegri ha sempre meno estimatori tra i tifosi e cominciano a emergere i primi scricchiolii anche nello stesso spogliatoio. «Dopo le partite bisognerebbe stare zitti, magari ha sbagliato l’uso dei termini non conoscendo bene l’italiano» l’affondo dell’allenatore dopo le parole di Szczesny post-Siviglia, col portiere che aveva criticato la prestazione valsa l’eliminazione dall'Europa League. A Pasquetta c’era stato un battibecco con Paredes, in varie occasioni Vlahovic è sembrato non felice di essere sostituito, Di Maria sembra svuotato.

Le vicissitudini di una stagione maledetta non hanno aiutato, ma è inevitabile porsi interrogativi sul futuro. Il club darà fiducia al tecnico? «Lasciare ora sarebbe da vigliacchi, la mia scelta è di rimanere» ha detto Allegri, ma negli uffici della Continassa ne valuteranno l’operato e, al netto degli alibi, è stata una stagione con tanti fallimenti e poche soddisfazioni. Alla Juve nessuno può dirsi al sicuro del posto.

