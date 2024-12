Juve, dal trionfo alla contestazione Ora, esame Cagliari 

Torino. Dall’esaltazione per la vittoria contro il Manchester City alla contestazione per il pari contro il Venezia, alla Continassa il clima è cambiato radicalmente nel giro di tre giorni. «Dopo la Champions sembrava che andasse tutto a meraviglia e adesso no, ci vuole equilibrio e dobbiamo continuare a lavorare», è il messaggio che Thiago Motta ha voluto mandare all’ambiente dopo il decimo pareggio in campionato. Anche perché la temperatura si è decisamente surriscaldata, con lo screzio tra Vlahovic e parte della curva Sud, che è finito su tutti i social.

Il serbo è stato preso di mira da alcuni tifosi nel faccia a faccia andato in scena dopo il 90’, con tanto di insulti e cori contro lo stesso attaccante. «Vlahovic è il primo a voler vincere e a cambiare le cose, i tifosi hanno libertà di esprimere sensazioni ed emozioni ma ci vuole rispetto e non è bello sentire gli insulti» la difesa dell’allenatore nei confronti dell’ex Fiorentina. E anche Vlahovic in persona, attraverso il proprio profilo Instagram, ha provato a gettare acqua sul fuoco delle polemiche: «Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo. Vi ho sempre rispettato, dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire uniti, tutti insieme». Il primo esame sarà domani, alle 21: i bianconeri cercheranno il pass per i quarti di finale di Coppa Italia nella gara secca contro il Cagliari. Sui 28 punti conquistati in 16 giornate pesano come un macigno i dieci pareggi, poco importa se prosegue l’imbattibilità. Il paragone tra Thiago Motta e Allegri sorride al toscano, che un anno fa di questi tempi aveva nove punti in più.

