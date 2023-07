Juve da ricostruire, Giuntoli al lavoro 

Già al lavoro da qualche giorno, Cristiano Giuntoli ieri ha cominciato ufficialmente la sua avventura alla Juventus. «Eclettico, innovativo e competente: sono solo alcuni degli aggettivi per descrivere il profilo» del neo ds dei bianconeri: questo l’annuncio pubblicato dalla società per un manager «che, come si suol dire, si è fatto da solo» cominciando come «calciatore» per poi passare alla panchina e trovare «la sua dimensione da dirigente tra Carpi e Napoli».

Tra i principali artefici dello scudetto dei partenopei, capace di scovare talenti sconosciuti ai più rivelatisi decisivi nella corsa al tricolore, Giuntoli ha firmato un contratto di cinque anni per riportare in vetta il club. «Le mie sensazioni sono incredibili, quasi indescrivibili», ha detto ieri, «specialmente per chi, come me, da bambino prendeva il pullman da Prato per venire a vedere la Juve: è un motivo di grandissima soddisfazione essere arrivato qui. In un momento così speciale, il mio primo pensiero va a mio padre, perché mi ha trasmesso la passione per questa squadra: lo ringrazierò per sempre».

La strada da percorrere per tornare ai recenti fasti è chiara. «Dobbiamo lavorare più degli altri, poi sarà il tempo a dire se avremo lavorato meglio. Dobbiamo ragionare non come io, ma come noi. Mi piacerebbe mettere insieme diverse teste con un solo cuore». Il primo passo della nuova Juve sarà gestire Chiesa e Vlahovic, i big che in caso di grandi offerte potrebbero anche partire, e gli esuberi Arthur, McKennie e Zakaria che sono rientrati alla base dopo i rispettivi prestiti ma sembrano nuovamente in partenza. Poi c’è Pogba, che ha ripreso a lavorare sotto la Mole con una settimana d’anticipo rispetto al raduno di lunedì: il Polpo vuole riprendersi la Juve. E la Juve spera di ritrovare il vero Pogba.

