Juve, col Sassuolo per tentare il sorpasso in vetta 

Il Milan col Verona a San Siro per riprendersi dalla batosta subita nel derby, la Juventus a Reggio Emilia col Sassuolo per salire in vetta alla classifica da sola, risultato (parziale) che le manca da anni. Sono due dei tre anticipi in programma oggi: i rossoneri giocano alle 15, i bianconeri alle 18. Chiude Lazio-Monza alle 20,45.

I bianconeri

La squadra di Massimiliano Allegri ha incamerato 10 punti in quattro gare ed è a -2 dall’Inter, impegnata domani a Empoli. Vincere significherebbe scavalcare i rivali trovandosi al comando almeno per una notte. È il migliore avvio da quando il tecnico toscano è tornato alla guida della Vecchia Signora nel 2021, ma l’allenatore predica prudenza: «C’è troppa euforia: da una parte è bello, dall’altra toglie energie e attenzione. Siamo solo alla quinta giornata, col Sassuolo sono sempre state partite combattute. Serve una gara di attenzione, fisicità e tecnica». Nella corsa scudetto per i bianconeri potrebbe incidere l’assenza dell’impegno europeo, ma Allegri sostiene di non sapere «se sarà un vantaggio o uno svantaggio non giocare la Champions. Certamente è un valore aggiunto tecnico ed economico e l’anno prossimo dovremo tornare a giocarla. Non sarà semplice entrare nelle prime quattro perché Inter, Milan e Napoli sono sopra alle altre». I punti fermi sono sempre Vlahovic e Chiesa, che saranno della partita.

I rossoneri

Il Milan per risollevarsi deve «approcciare bene» la partita col Verona, «squadra intensa e aggressiva», e «tornare a conquistare i tre punti». Così ieri Stefano Pioli, che dopo la sfida pareggiata in Champions col Newcastle pensa a stravolgere la squadra utilizzando il 3-4-3. «Tutti scalpitano ed è giusto, ci sarà la possibilità di entrare in corsa. Chi gioca meno deve stringere i denti ma giocheremo così tanto che ci sarà posto per tutti. La squadra sta bene, è convinta di quello che fa». Leao, che ha deluso martedì, «sta facendo un percorso importante e per trasformarsi da un grande giocatore a un campione. Deve gestire meglio alcune situazioni di gioco. Sta diventando più maturo». Giroud «sta molto bene, è un giocatore importante ma va gestito in queste situazioni». Maignan «sta meglio, per fortuna non ha avuto lesioni muscolari: è solo un affaticamento. Rischia di saltare due partite, magari anche solo una. Vediamo giorno dopo giorno».

