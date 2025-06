Juve, che sfida stasera con il City 

Una partita da finale di lusso nel clima torrido di Orlando: è quello che si aspettano i tifosi dalla sfida d'élite che chiude il Girone G del Mondiale per club, oggi alle 21 italiane, tra Juventus e Manchester City. Ma anche tra Tudor e Guardiola. Lo spettacolo vorrebbe la sua parte, tra l'intensità di gioco del tecnico croato e il palleggio che ama quello spagnolo. Vincere non sarebbe però solo prestigio, ma un modo di insinuare nell'avversario un timore da portare in uno scontro a eliminazione diretta da qui a breve, ma anche verso le altre avversarie.

In ballo, poi, ci sono anche gli incassi, che potrebbero incrementare il tesoretto già messo da parte dai bianconeri finora, di circa 27,5 milioni. Una vittoria oggi li farebbe salire a 29 milioni. La matematica, nel confronto contro una delle squadre più forti al mondo, dice che alla Juventus basta un pareggio per stare in testa al gruppo e sulla carta parte favorita. La storia racconta infatti che le gare tra bianconeri e City sono finite con quattro vittorie della Juve, due pareggi e un solo primato per gli Sky Blues.

Gli altri gironi

Si è chiuso, intanto, il gruppo D. Il Chelsea, superando 3-0 l'Esperance, si è piazzato al 2° posto. I Blues affronteranno il Benfica agli ottavi. Già certo del primato nel girone, il Flamengo (che sfiderà il Bayern) ha pareggiato 1-1 col Los Angeles FC. Nel gruppo F, il Borussia Dortmund ha superato 1-0 l’Ulsan Hyundai. Pareggio, 0-0, tra Mamelodi Sundowns e Fluminense.

