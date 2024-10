Juve, che rischi col Parma 

Juventus 2

Parma 2

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Cambiaso, Danilo, Gatti, Cabal (14' st Savona), Locatelli, Thuram (39 st Fagioli), Conceicao, McKennie (26' st Koopmeiners), Weah (14' st Yildiz), Vlahovic. In panchina Perin, Pinsoglio, Kalulu, Adzic, Rouhi, Gil, Mbangula. All. Motta.

Parma (4-2-3-1) : Suzuki, Hainaut, Delprato, Balogh, Coulibaly, Keita (1' st Hernani, 29' st Camara), Bernabé, Man (39' st Cancellieri), Sohm, Mihaila (24' st Amqvist), Bonny (24' st Charpentier). In panchina Chichizola, Corvi, Osorio, Valenti, Benedyczak, Estevez, Valeri, Leoni, Haj. All. Pecchia.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Reti: nel pt 3' Delprato, 31' McKennie, 38' Sohm, nel st 4' Weah.

Note: angoli 10-6 per la Juve. Rec. 1' e 4'. Ammoniti Vlahovic, Conceicao.

I tifosi della Juventus hanno nostalgia del “corto muso”, delle vittorie sofferte, magari senza brillare, ma pur sempre vittorie. La Juve non batte il Parma, rischiando grosso, resta l’unica squadra imbattuta della Serie A ma il distacco dal Napoli capolista – sette punti – comincia a diventare importante.

Con Yldiz che parte dalla panchina nonostante lo show a Milano contro l’Inter, Thiago Motta preferisce Thuram a Fagioli. Dall’altra parte, Pecchia prepara la sfida con grande cura e al 3’ minuto è già in vantaggio, con Delprato bravissimo a piombare sul pallone in area e segnare con una grande incornata, palla all'incrocio di sinistra. Al 31’ il pareggio di McKennie: Weah crossa in area, l’americano arriva sulla palla e dagli undici metri colpisce di testa, palla sul palo sinistro. Il Parma continua a premere, al 38’ Sohm controlla un passaggio di Thuram e dal limite realizza con uno stupendo tiro a giro sulla destra.

La ripresa

La Juventus comincia benissimo con Thuram, che sfiora il gol del pareggio. La squadra di Motta, sfruttando ìil dinamismo di Conceicao ben imbrigliato nella prima parte di gara, spinge fino a ottenere il pareggio: lo stesso piccolo attaccante portoghese mette la palla in area e Weah si avventa sul cross per metterla in rete: 2-2.

Un batti e ribatti, con le squadre stanche dal 70’ in poi, che potrebbe risolversi all’83’: Charpentier dal limite dell'area conclude mirando all'angolino basso di destra, super parata di Di Gregorio. Finisce in parità, ma la Juve ha avuto paura.

