Juve, che fatica la Champions 

Juventus (3-5-2) : Szczesny 6; Gatti 5.5, Bremer 6, Rugani 5.5 (32’ st Yildiz sv); Cambiaso 5, McKennie 5 (1’ st Miretti 6), Locatelli 6, Rabiot 6.5, Kostic 4.5 (1’ st Iling-Junior 6); Kean 4 (1’ st Chiesa 5.5), Vlahovic 5 (32’ st Milik sv). In panchina: Pinsoglio, Perin, Tiago Dialò, Alcaraz, Nicolussi Caviglia. Allenatore Allegri 5.

Salernitana (3-4-2-1) : Fiorillo 6.5; Pierozzi 7, Fazio 6.5, Pirola 6; Zanoli 6 (45’ st Pasalidis sv), Coulibaly 6.5, Basic 5.5, Sambia 6.5 (46’ st Pellegrino sv); Tchaouna 6, Vignato 5.5 (20’ st Legowski 6); Ikwuemesi 6 (28’ st Kastanos sv). In panchina: Costil, Salvati, Ferrari, Sfait, Di Vico, Simy, Wissman. Allenatore Colantuono 6.5.

Arbitro : Santoro di Messina 5.5.

Reti : 27’ pt Pierozzi, 47’ st Rabiot.

Note : ammoniti Vlahovic, Rabiot, Zanoli, Sambia, Pasalidis, Basic. Angoli: 9-4 per la Juventus. Recupero: 4’; 6’.

Torino. Allo Stadium è una partita pazza, alla fine tra Juve e Salernitana si chiude sull’1-1. I bianconeri vanno sotto e poi sfiorano la rimonta, ma sull’ultimo pallone rischiano di capitolare contro i campani già retrocessi in serie B. Per i ragazzi di Allegri sono altri fischi, per la Champions bisogna ancora aspettare: può arrivare in serata se la Roma non dovesse espugnare Bergamo, oppure sarà tutto rimandato di una settimana.

La sfida inizia in un clima quasi surreale, tra il silenzio del tifo bianconero con l’annunciato sciopero dei gruppi organizzati della Sud e il diluvio universale che si scatena sullo Stadium. Ci pensa Vlahovic a cercare di scaldare l’ambiente, il suo mancino viene deviato sulla traversa da un grande intervento di Fiorillo. È l’unico squillo bianconero, anche perché la Salernitana non sta a guardare e prova a rendersi pericolosa in contropiede. E, clamorosamente, al 27’ passa in vantaggio: Sambia batte l’angolo, Pierozzi salta e sorprende Szczesny sul primo palo. La Juve non reagisce, anzi rischia perfino di subire il raddoppio, con il polacco che ferma Ikwuemesi lanciato a rete tutto solo davanti a lui.

La Juve chiude il primo tempo in svantaggio e fischiata, Allegri lascia negli spogliatoi McKennie, Kostic e Kean per inserire Miretti, Iling-Junior e Chiesa. I bianconeri faticano a star dietro alle ripartenze veloci dei campani, anche se creano le occasioni migliori: Vlahovic spreca, Pirola salva sul tiro-cross di Chiesa, un colpo di testa di Gatti finisce alto. Il forcing della Juve dura una decina di minuti e poi si spegne, così per l’ultimo quarto d’ora Allegri sceglie di togliere Vlahovic e Rugani per lanciare Milik e Yildiz. L’assalto Juve sbatte ancora sulla traversa con Miretti, al primo minuto di recupero arriva il pari: Locatelli prolunga di tacco un corner battuto da Iling-Junior, sul secondo palo c’è Rabiot per la spaccata dell’1-1. I bianconeri provano a vincerla, ma è Basic ad avere il colpo del ko, che spreca. Il punticino, grazie alla sconfitta della Roma, regala la certezza della Champions, ma la striscia negativa della Juve si allunga.

