Gli avversari.
16 gennaio 2026 alle 00:33

Juve, buone notizie per Spalletti: Gatti e Conceicao pronti  

La marcia della Juventus verso la trasferta di domani sera contro il Cagliari è proseguita con due uomini in più. Il tecnico Luciano Spalletti infatti ha riabbracciato Federico Gatti e Francisco Conceicao: il difensore e l'attaccante hanno ripreso i lavori insieme al resto del gruppo e si candidano almeno per la convocazione in vista dell'impegno alla Unipol Domus. Kenan Yildiz invece è stato fermato da un leggero attacco influenzale ma lo staff confida di averlo a disposizione già per la giornata di vigilia, con l'allenatore che incontrerà la stampa alle 16 dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium.

Il rendimento

Lontano dall’Allianz la squadra di Spalletti ha un ottimo rendimento, fra i migliori del campionato. Soprattutto dal passaggio del testimone in panchina da Tudor a Spalletti. I bianconeri hanno giocato dieci partite, vincendone cinque, due pareggi e tre sconfitte. Dolorosa quella di Napoli (2-1) del dicembre scorso.

Danilo

«La Juve è stata la squadra più importante della mia carriera e della mia vita, è stato veramente importante l'affetto che ho ricevuto insieme ai miei figli durante la sfida contro il Lecce: non lo dimenticheremo mai»: così l'ex capitano bianconero, Danilo, racconta le emozioni vissute allo Stadium lo scorso 3 gennaio, quando è tornato sotto la Mole per la prima volta a un anno dall'addio. «Questo non è un club qualsiasi, mi rende orgoglioso il fatto di essere stato abbracciato e di sentire di essere a casa mia», ha sottolineato. La sua valutazione sulla Juve di oggi: «Locatelli e Gatti sono i riferimenti, ho avuto la possibilità di trasmettere loro i valori del club - conclude Danilo - e a McKennie ho detto che può diventare importante per la Juve: è un piacere avere passato i valori agli stranieri».

Il mercato

La Juve prova a riportare Chiesa a Torino. Dopo l'ultima stagione al Liverpool vissuta ai margini, c’è voglia di rivedere Federico alla Continassa. Spalletti quando era il ct azzurro fu chiaro: «Sarei favorevole ad averlo sotto controllo per andarlo a reinserire perché quelli che hanno questa qualità di guardarti negli occhi e di sfondare la linea che hanno davanti per andare a quella successiva sono pochi». (red. spo.)

