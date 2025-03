Juve, Atalanta, Napoli: chi risponde presente? 

L’Inter va in fuga e oggi tocca alle altre inseguire. Il Napoli ha quattro punti da ricucire e chiede aiuto al San Paolo per domare alle 15 una Fiorentina impegnata su due fronti Conference: quello del doppio confronto negli ottavi con il Panatinaikos e quello a distanza (di due punti) con il Bologna per qualificarsi di nuovo.

A sei punti c’è l’Atalanta che alle 20.45 affronta un match spartiacque a casa della Juventus (reduce da 5 successi), tre punti più giù. La difesa del terzo posto, con la quinta qualificazione alla Champions League, si incrocia con la rincorsa verso la conquista del primo titolo.

Sul fronte della salvezza, Verona ed Empoli ospitano due squadre in ottima forma. Alle 12,30 al Bentegodi è di scena il Bologna reduce dal successo sul Cagliari; alle 18 al Castellani arriva la Roma di Claudio Ranieri che il Cagliari dovrà affrontarlo domenica prossima.

