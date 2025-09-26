Juve-Atalanta, la Champions sullo sfondo 

I due pareggi di fila contro Borussia Dortmund e Verona non hanno minato le certezze della Juventus, l'obiettivo però è tornare subito alla vittoria in uno scontro diretto per la Champions. «Sarà una partita super difficile», dice Igor Tudor per presentare il faccia a faccia con l'Atalanta allo Stadium (ore 18). E la Dea, all'ultima apparizione sotto la Mole, trionfò con un clamoroso 0-4 che certificò la crisi della squadra di Thiago Motta. Tudor ha sempre il solito dubbio: la punta centrale. «Ho tre elementi forti da poter scegliere, sicuramente ci sarà spazio per tutti». Inoltre: «Conceicao va valutato, ha avuto qualche problemino». A sinistra invece viaggia veloce Cambiaso, la diga di centrocampo dovrebbe essere formata da Thuram e Locatelli, a destra verrà alzato Kalulu con il terzetto Gatti-Bremer-Kelly davanti a Di Gregorio.

Qui Bergamo

«Lookman deve ritrovare un po' di forma, si sta allenando bene, pian piano cercheremo di aumentare i minuti per riportarlo in ritmo partita e farlo giocare tutte le partite», dice l’allenatore dell'Atalanta Ivan Juric, con una premessa: «La Juventus è una grande squadra. Dovremo essere perfetti per fare una bella partita". Torna De Ketelaere, fiducia confermata ad Ahanor che giocherà titolare. «Dietro siamo contati - sottolinea il tecnico - non abbiamo molta scelta. In mezzo al campo e in attacco possiamo ruotare di più. Purtroppo sulle fasce abbiamo perso Zalewski, ma sulle fasce e in attacco voglio gente fresca che sta bene e da' il massimo».

