Inchiesta Prisma.
23 settembre 2025 alle 00:29

Juve, Andrea Agnelli patteggia 20 mesi 

Roma. Si chiude con il patteggiamento degli ex vertici della Juventus il procedimento per le plusvalenze legate alla compravendita dei calciatori. Il gup di Roma, dopo una breve camera di consiglio, ha ratificato quanto già concordato nei mesi scorsi. Accordate pene di 1 anno e 8 mesi per l’ex presidente Andrea Agnelli, 1 anno e 2 mesi per l’ex vice Pavel Nedved e 1 anno e 6 mesi per Fabio Paratici. Undici mesi per altri due imputati. Le pene sono sospese. «La decisione di avanzare la richiesta di applicazione della pena, sospesa, priva di effetti civili e di sanzioni accessorie, senza riconoscimento di responsabilità, quindi coerente con la mia posizione di innocenza - commenta Agnelli - è stata indubbiamente molto sofferta». Il giudice ha sancito il non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene, altro ex dirigente bianconero. Disposta inoltre una multa di 156 mila euro per la Juve. Un terzo delle oltre 200 parti civili ha trovato l’accordo risarcitorio per un importo complessivo di un milione e 80 mila euro. I reati contestati alla dirigenza juventina variano dall’aggiotaggio all’ostacolo alla vigilanza e a false fatturazioni. L’indagine “Prisma” è arrivata a Roma per decisione della Cassazione. Gli accertamenti erano stati avviati dalla Procura di Torino perché da qui partì il primo comunicato alla Borsa, ma il data server del sistema operativo era a Roma.

