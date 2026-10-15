Juve, ancora Kolo Muani 

Celta Vigo 1

Juventus 2

Celta Vigo (3-4-2-1) : Radu, Rodriguez, Lago, Alonso, Rueda (40' st Nunez), Moriba, Febas (30' st Burcio), Carreira, Alvarez (40' st H. Gonzalez), Swedberg (17' st Driouech), Jutglà (30' st Aspas). In panchina Bayindir, Faye, Caceres, Galan, Antanon, Arcos, Milla. All. Giraldez.

Juventus (3-4-2-1) : Vicario, Kalulu, Gatti (25' st Bremer), Kelly (25' st Lucumì), McKennie, Sarr, Koopmeiners (37' st Douglas Luiz), Cambiaso, Conceicao (19' st N. Gonzalez), Alajbegovic (19' st Kolo Muani), Woltemade. In panchina Pinsoglio, Neto, Celik, Cabal. All. Spalletti.

Arbitro : Van der Eijk (Olanda).

Reti : nel pt 18' Alvarez; nel st 13' Woltemade, 47' Kolo Muani.

Vigo. La Juventus d'Europa funziona, a Vigo arriva la seconda vittoria in due giornate ma è stata più sofferta rispetto al 5-0 al Nec. I tre punti vengono conquistati in pieno recupero, l'1-2 porta la firma di Kolo Muani al 92', ancora lui, a segno dopo il pareggio di Cagliari. Stavolta, però, la rimonta è completa. E Spalletti può esultare per le reti dei suoi attaccanti perché anche Woltemade va a segno, ma il primo tempo è stato opaco e chiuso in svantaggio per il vantaggio spagnolo firmato da Alvarez. La prestazione è ancora da rivedere, eppure la Juve si prende il primato nel maxi-girone di Europa League.

La partita

Il Celta Vigo fa le prove con il gol al 6', quando il colpo di testa di Swedberg è bloccato da Vicario, e lo trova al 18': Cambiaso si fa superare con troppa facilità da Rueda, lo svedese serve Hugo Alvarez sul secondo palo che tutto solo realizza l'1-0. Juve sotto shock. L'unica, vera occasione nasce in maniera casuale, con un lancio lunghissimo di Vicario che finisce da Woltemade, che di fisico riesce a vincere il duello con Lago ma poi di sinistro spedisce in curva.

Nella ripresa, Conceiçao prova a scuotere i compagni con due tentativi con il mancino che impegnano Radu. Per pareggiarla, però, serve un regalo degli spagnoli: Koopmeiners crossa in mezzo, Marcos Alonso la stoppa di petto per Woltemade e il tedesco trova il suo secondo gol con la Juve in Europa. Spalletti vuole completare la rimonta e punta sul doppio centravanti inserendo Kolo Muani (oltre a Nico Gonzalez) e piazzandolo al fianco dell'ex Newcastle, con Conceiçao furioso per la sostituzione. I ritmi restano alti. La palla buona capita sul sinistro di Nico Gonzalez, che all'88' tenta il colpo a giro e il pallone finisce fuori per questione di centimetri. E, al secondo dei tre minuti di recupero, ecco la testata da tre punti: traversone di Cambiaso, Kolo Muani è tutto solo e non fallisce come aveva fatto a Cagliari domenica sera. Stavolta, però, è un gol da tre punti.

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