Juve allo sbando E su Spalletti torna l’ombra di Conte 

Un anno dopo la Juve sembra essere tornata indietro di dodici mesi. Il 27 ottobre del 2025 il club esonerava Tudor e tre giorni più tardi veniva annunciato Spalletti e oggi è proprio il tecnico di Certaldo ad essere finito sulla graticola. I bianconeri sono in caduta libera, anche se tra campionato ed Europa League viaggiano a ritmi opposti: in Serie A hanno vinto una volta sola negli ultimi due mesi e si ritrovano già a otto lunghezze dalla vetta, mentre in campo internazionale hanno fatto un percorso netto con due successi in due partite. L'umiliazione subita contro la Lazio con un netto 0-3 rischia di essere una sorta di spartiacque nell'era Spalletti, un po' come era successo con lo 0-4 dell'Atalanta alla squadra di Thiago Motta nel marzo 2025, o con le otto gare di fila senza vittorie infilate da Tudor giusto un anno fa, proprio all'ottava di giornata di campionato. In tanti a questo punto s'interrogano sul futuro dell'allenatore toscano, considerando che sullo sfondo c'è sempre l'ombra di Conte, che proprio in situazioni come questa puntualmente si materializza. Era capitato durante la scorsa estate, quando Spalletti fallì l'obiettivo minimo della qualificazione in Champions, e pure un mese fa, con Bremer e compagni che crollarono sotto i colpi del Sassuolo. Ora però la situazione appare pure peggiore, perché la Juve continua a mostrare sempre più crepe. I risultati somigliano molto a quelli di Thiago Motta e Tudor, entrambi silurati a stagione in corso, ed era capitato soltanto tre volte negli ultimi quindici anni di avere meno punti dopo sette giornate rispetto agli undici di questa stagione.

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