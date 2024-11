Juve a pezzi: «Ma chi c’è farà bene» 

La Juventus continua a perdere i pezzi, Vlahovic non ha recuperato e si è perso per strada pure McKennie per un altro fastidio muscolare. «E speriamo che la burocrazia non ne fermi altri...», la battuta di Thiago Motta per aprire una conferenza stampa cominciata con oltre mezz'ora di ritardo per alcune problematiche burocratiche, appunto, all'aeroporto di Birmingham, alla vigilia della sfida contro l'Aston Villa (ore 21). La situazione in infermeria, però, è davvero grave, perché gli assenti saranno otto e proprio ieri Cabal è stato operato a Lione dopo l'infortunio al ginocchio. E' particolare anche il fatto che abbia deciso di non convocare alcun giovane della Next Gen o Primavera per la trasferta a Birmingham: «Bisogna meritarsi di fare il salto nella nostra prima squadra, ma sono sicuro che chi c’è farà una grande prova», spiega Thiago Motta. «L'Aston Villa è molto pericoloso nelle situazioni di contropiede, dovremo essere solidi in difesa e non lasciare spazio ai loro trequartisti», dice. Weah davanti, sulla trequarti ci sarà Koopmeiners: «Sarà sicuramente in campo, è già il secondo titolare che avete (ride), l'altro è qui di fianco a me». Il riferimento è ad Andrea Cambiaso, uno dei giocatori più utilizzati: «Più gioco e meglio sto, è la cosa più bella che c'è nel nostro lavoro - risponde il laterale - e mi sento bene: avevo preso una botta ma è passato tutto, sono pronto per questa bella partita».

